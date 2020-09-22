Steiner: “F1, NASCAR tarzı yeniden start alanlarını değerlendirmeli”

Toskana Grand Prix’si, güvenlik aracının ardından yapılan yeniden startta gerçekleşen büyük kaza sonrası kırmızı bayraklarla durdurulmuştu.

Yarışın lideri Valtteri Bottas, yeniden startı izin verilen en geç ana kadar geciktirmiş, orta sıralardaki sürücüler ise startın verileceği zamanı tahmin etmeye çalışıp iyi bir başlangıç yapmaya çalışmışlardı.

FIA mevcut sistemle ilgili bir sorun görmezken ve suçun sürücülerde olduğunu düşünürken, Steiner bu konunun F1 Sportif Çalışma Grubu’nun sıradaki toplantısında görüşülmesi gerektiğini düşünüyor.

Steiner, NASCAR’daki gibi, belli bir bölgeye gelince liderin hızlanması gereken bir ‘yeniden start bölgesini’ getirmenin iyi bir çözüm olabileceğini düşünüyor.

Steiner, “Yeniden start çizgisi, Mugello’da düzlüğün ortasındaydı ve bazı sürücüler şanslarını deneyip iyi bir start almaya çalıştılar. Kimsenin tamamen yanlış bir şey yaptığını düşünmüyorum, sadece şartlar bu şekildeydi.”

“Bunun gibi şeylerden kaçınmak için, yeniden start çizgisi nereye koyduğumuza dikkat etmeli ve belki de yeniden start bölgesini düşünmeliyiz. Bu konularda uzman değilim, ancak diğer seriler bunun gibi şeyleri önlemek için bunu uyguluyorlar.”

“Bunun, bakmaya değer olduğunu düşünüyorum. Ancak bunun, Sportif Çalışma Grubu’nun gündemine geleceğine eminim.” ifadelerini kullandı.

Mugello’daki yeniden start kazasında yarış dışı kalan isimlerden Haas sürücüsü Kevin Magnussen, bu sorunla ilgili bir şey yapılmamasının, gelecekte de bu gibi kazalara davetiye çıkaracağını söyledi.

Danimarkalı sürücü, “Bence kaza, yeniden startta çizgiyi geçerken ivme kazanmak isteyen sürücüler yüzünden gerçekleşti.”

“Önlerindeki sürücülerle farkı açtılar ve hızlandıktan sonra yine yavaşlamaları gerektiğini fark ettiler. Bu da zincirleme reaksiyonu başlattı. Bu da bazı sürücülerin reaksiyon gösterememesine sebep oldu.”

“Olan buydu. Çözüm, yeniden start prosedürünü değiştirmek olmalı, aksi halde bunun yine yaşanacağını düşünüyorum.” dedi.

F1 yarış direktörü Michael Masi ise Mugello yarışının ardından yaptığı açıklamada, güvenlik aracı sonrası yeniden start kurallarından memnun olduğunu ve gelecekte sürücülerin daha iyi davranışlar göstermesi gerektiğini söyledi.

Masi, “Güvenlik aracı sonrasındaki yeniden start kurallarını gözden geçirmeye gerek olmadığını düşünüyorum.”

“Yeniden start bölgesini değerlendirmemiz gerektiğini düşünmüyorum. Ancak hiçbir şeye asla asla dememelisiniz.” şeklinde konuştu.

Cars of Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Kevin Magnussen, Haas VF-20 and Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39 being recovered after crashing Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren, and Kevin Magnussen, Haas F1, talk after crashing out of the race Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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