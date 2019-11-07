Steiner, F1 motorlarının dondurulması fikrini destekliyor
Gunther Steiner, Formula 1 motorlarının gelişiminin durdurulması hakkındaki fikirleri destekledi.
Formula 1, 2021’de yeni kurallara geçiş yapacak ve önerilerden birisi motor gelişiminin dondurulması.
Bu fikre karşı çıkanlar olduğu gibi destek verenler de var.
Destek verenler arasında Haas takım patronu Gunther Steiner de yer alıyor.
Steiner, Der Spiegel'e “Görüşmelere katılmıyorum, ancak bunun gibi örnekler var.”
“Mevcut motorlar o kadar yüksek bir seviyeye ulaştı ki, her geliştirme çalışması delicesine pahalı. Bu yüzden yavaş yavaş dondurulması umrumda değil.”
“Bu sayede her motor için çok fazla para ödemek zorunda kalmayacağız.” dedi.
Steiner, 175 milyon dolarlık bütçe sınırının gelecekte bu rakamın altına inmesini bekliyor.
“Bu ilk adım. Anladığım kadarıyla en büyük takımlar hemen ve radikal bir şekilde bütçelerini aşağı çekemiyorlar.”
“Haas gibi daha küçük yarış takımları asla 175 milyon dolar harcamıyorlar. Üç büyük takımın üstünlüğü devam edeceğinden, bir süre sonra bütçe sınırını daha da aşağıya çekip çekemeyeceğimizi görmemiz gerekiyor.” dedi.
Ayrıca Steiner, yeni aerodinamik kurallarla ortaya konulan hedef rakamlara ulaşabileceklerinden emin değil.
“Yüzde 10’luk hedef bana göre, özellikle mühendisler kurallardan olabildiğince fazla yararlanmaya çalıştığı için biraz iddialı. Ama genel yön iyi. ”
Biraz şüpheci mi göründüğü sorusuna Steiner, “Hayır, ben nötrüm. Değişim istememek insanın doğasında var, ancak ileriye doğru bir adım atmamız gerekiyor.” dedi.
Önceki haber
Hulkenberg için IndyCar iddiası
Sonraki haber
Brawn: "Hamilton son 15 yılın en güçlü F1 pilotu"
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
Steiner, F1 motorlarının dondurulması fikrini destekliyor
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
|
04:00
13:00
|
|FP2
|
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
|
08:00
17:00
|
|FP3
|
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
|
05:00
14:00
|
|Q1
|
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
|
08:00
17:00
|
|Yarış
|
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
|
08:10
17:10
|
Çok Okunanlar
Program
Sağlayan