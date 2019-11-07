Steiner, F1 motorlarının dondurulması fikrini destekliyor

Formula 1, 2021’de yeni kurallara geçiş yapacak ve önerilerden birisi motor gelişiminin dondurulması.

Bu fikre karşı çıkanlar olduğu gibi destek verenler de var.

Destek verenler arasında Haas takım patronu Gunther Steiner de yer alıyor.

Steiner, Der Spiegel'e “Görüşmelere katılmıyorum, ancak bunun gibi örnekler var.”

“Mevcut motorlar o kadar yüksek bir seviyeye ulaştı ki, her geliştirme çalışması delicesine pahalı. Bu yüzden yavaş yavaş dondurulması umrumda değil.”

“Bu sayede her motor için çok fazla para ödemek zorunda kalmayacağız.” dedi.

Steiner, 175 milyon dolarlık bütçe sınırının gelecekte bu rakamın altına inmesini bekliyor.

“Bu ilk adım. Anladığım kadarıyla en büyük takımlar hemen ve radikal bir şekilde bütçelerini aşağı çekemiyorlar.”

“Haas gibi daha küçük yarış takımları asla 175 milyon dolar harcamıyorlar. Üç büyük takımın üstünlüğü devam edeceğinden, bir süre sonra bütçe sınırını daha da aşağıya çekip çekemeyeceğimizi görmemiz gerekiyor.” dedi.

Ayrıca Steiner, yeni aerodinamik kurallarla ortaya konulan hedef rakamlara ulaşabileceklerinden emin değil.

“Yüzde 10’luk hedef bana göre, özellikle mühendisler kurallardan olabildiğince fazla yararlanmaya çalıştığı için biraz iddialı. Ama genel yön iyi. ”

Biraz şüpheci mi göründüğü sorusuna Steiner, “Hayır, ben nötrüm. Değişim istememek insanın doğasında var, ancak ileriye doğru bir adım atmamız gerekiyor.” dedi.