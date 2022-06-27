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Steiner, 200 milyon dolarlık katılım ücretinin yeniden ayarlanmasını bekliyor

Gunther Steiner, her yeni katılımcının Formula 1 gridine katılmadan önce ödemesi gereken 200 milyon dolarlık katılım ücretinin, takımların artan değerini yansıtacak şekilde ayarlanmasını bekliyor.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Steiner, 200 milyon dolarlık katılım ücretinin yeniden ayarlanmasını bekliyor
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Amerikan yarış markası Andretti Autosport, yakın zamanda F1 gridine 11. takım olarak katılmak istiyor.

Fakat Andretti'nin planları F1 padoğunda pek de olumlu karşılanmıyor çünkü takımlar, başka bir katılımcının finansal etkileri konusunda endişeliler.

2020 yılında takımlar tarafından kabul edilen Concorde Anlaşması'nın koşullarına göre, yeni bir katılımcı, mevcut takımlara eşit şekilde dağıtılmak üzere 200 milyon dolarlık bir ödeme yapmak zorunda. Bu katılım ücreti ile, ödül parasının 10 yerine 11 takım arasında bölünmesinden kaynaklanan gelir kaybının dengelenmesi hedefleniyor.

Haas takım patronu Steiner, tüm operasyonların sağlığı ve stabilitesi için F1'in mevcut 10 takım ile kalması gerektiğini düşünüyor.

Steiner, "Çok iyi ve iyi olan 10 takım var ve hepsi sabit."

"Bu şekilde işe yarayan bir şeyi neden değiştirelim? Şu anda iyi bir yerdeyiz." dedi.

Autosport tarafından katılım ödeneğinin işe yarayacağını düşünüp düşünmediği sorulan Steiner, 200 milyon dolar üzerinde anlaşılmasından bu yana F1'in yaşadığı ticari yükselişi yansıtacak şekilde ayarlanması gerekeceğini söyledi.

Steiner, "Katılım ücreti beş yıl önce, Formula 1'in değeri farklıyken ayarlandı."

"Bu konudaki sorulardan biri de, bundan çok daha fazlası olan mevcut piyasa oranına göre yeniden ayarlamalı mıyız? Fakat bunu yapmanın zor olacağını düşünüyorum."

"Eğer gerçekten dürüst olacaksak ve 2020'de imzalanan anlaşmaya bakarsak, takımlar bu günlere kıyasla çok daha az ücret alıyorlardı."

"Sporun değeri büyük bir ilerleme kaydetti. Yani bir noktada yeniden ayarlanacaktır ama en büyük problemin bu olmadığını düşünüyorum." dedi.

Kevin Magnussen, Haas VF-22

Kevin Magnussen, Haas VF-22

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Andretti, geçen yıl Alfa Romeo'yu yöneten Sauber Group'un çoğunluğunu devralarak F1'e katılmaya çok yaklaştı ancak anlaşma bozuldu.

Mevcut takımlardan hiçbiri satış yapmayı düşünmediği ve değerlerinin önümüzdeki yıllarda yaklaşık 1 milyar dolar olması beklendiği için, çoğu takım mevcut griddeki değerlerini korumayı ve yatırımlarını artırmayı istiyor.

F1 CEO'su ve başkanı Stefano Domenicali, yeni bir katılımcının "gerçekten kayda değer" olması gerektiğini söyledi ve seri için 10 takımın doğru bir rakam olduğunu belirtti.

Domenicali, "Bugün, daha fazla takım olması bir problem değil çünkü bir listemiz var."

"Bazıları diğerlerinden daha öne çıkıyor ama Formula 1'de olmak isteyen çok fazla kişi veya yatırımcı var. Fakat takımları korumamız gerekiyor. Bu çok sağlıklı bir sistemin işaretlerinden biri." dedi.

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