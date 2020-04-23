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Formula 1 / Son dakika

Steiner: “F1, finansal anlamda mantıklı olmalı”

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Steiner: “F1, finansal anlamda mantıklı olmalı”
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Çeviren: Cem Özel, Editör
23 Nis 2020 15:30

Haas takım patronu Gunther Steiner, takım sahiplerinin yatırım yapmaya devam edebilmesi için sporun finansal anlamda mantıklı olması gerektiğini söyledi.

Koronavirüs, gelirlerin azalmasına neden olurken, özellikle Haas gibi küçük takımlar başta olmak üzere, tüm takımların finansal durumlarını etkiliyor.

Takımlar, FIA ve F1 patronları ile 2021’den itibaren geçerli olacak olan daha düşük bir bütçe sınırı konusunda verimli görüşmeler gerçekleştirdi ve bu da küçük takımlara, büyük takımlarla aradaki farkı kapatma konusunda daha fazla motivasyon sağlayacak. Ancak şimdiye kadar anlaşmaya varılamadı.

McLaren CEO’su Zak Brown, uygun önlemler alınmadığı sürece üç, dört takımın spora devam edemeyeceği konusunda uyarıda bulunmuştu. Henüz hiçbir takım da Concorde Anlaşması’nı imzalamadı ve bu yüzden hiçbir takımın 2021’de yarışmaya devam etmesi kesin değil.

Steiner, eğer sporun görünümü iyileşmezse, Haas Automation’ın takıma yatırım yapmaya devam edeceğini bekleyemeyeceğini söyledi.

Motorsport.com’a konuşan Steiner, “Umarım bu, bir noktada düzelir, çünkü öyle olması gerekiyor. Bu sadece yatırım için değil. Çünkü bir noktada herkes yatırım yapmaktan yorulur.”

“Bu konuda iş yapmamız gerekiyor ve bu, geri dönüşü olmayan bir yatırım işi olmamalı. Eğer bunu başarma konusunda umutlu olmasaydım, Gene Haas’a ‘Yapma’ derim. Çünkü aksini söylersem yalan söylemiş olurum.” ifadelerini kullandı.

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Steiner, takımların 2021 için normalde belirlenenden daha düşük bir bütçe sınırı konusunda anlaşacaklarından emin.

“Bunun ulaşılabilir olmadığını hissettiğim gün, konuşabilirim. Umarım herkes, bazı şartlarda anlaşır. Amacımız bu.”

“Bunun ne kadar süreceği hakkında hiçbir fikrim yok, ancak bu konuda ciddi şekilde düşünmeye başlamak için iyi bir nokta. Ve bazı büyük takımlar da, boşuna para harcamamak hakkında düşünmeye başlayacak.”

Steiner, tam bir gride sahip olmak için, sporun tüm takımlara göz kulak olması gerektiğini söyledi.

“F1’in, Haas gibi takımlara sahip olmasının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer spordan ayrılırsak, birkaç takım ayrılırsa, bundan bir fayda gelmez. Büyük ve küçük takımlar arasında bir uzlaşma bulacak kadar akıllı olmalıyız.”

“Hiç kimse, son sırada bitireceğini bildiği bir temelde kalmak istemiyor. Daha sonra hayatta başka bir şey yaparsınız ve özellikle de bu kadar para yatırıyorken sonuncu olmak, bunlardan biri değil. Birçok insan bunu yapmak istemez.”

“Yani sonuç olarak, hepimizin çözüm bulabilecek kadar akıllı olduğunu düşünüyorum. Böylece 10 takım da devam eder ve kazanan F1 olur.”

“Herkesin yarış kazanmaya ihtiyacı olduğunu söylemiyorum, ancak iyi bir gün geçirmeye ihtiyacınız var ve üç, dört saniye geride olmamalısınız. Bu, küçük takımlara avantaj sağlamaz ve bunun net olması gerek.”

“Küçük takımlar yarışlar kazanmak istemiyorlar, sadece sporun bir parçası olmak ve eşit şartlarda yarışmak istiyorlar.”

“Ve bu, küçük takımların değil, F1’in yararınadır. Biz sadece eşit fırsatlara sahip olmak istiyoruz.”

“Genel olarak F1, rekabet edebilen 10 takımla birlikte kazançlı çıkmalı.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Haas F1 Team
Editör Adam Cooper

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