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Formula 1 Haberler

Haas: "F1, Domenicali yönetiminde daha şeffaf hale geldi"

Haas patronu Gunther Steiner, Formula 1'in mevcut durumundan memnun.

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Haas: "F1, Domenicali yönetiminde daha şeffaf hale geldi"
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Ferrari'de geçirdiği dönemin ardından 2014'te İtalyan ekipten ayrılan ve ardından Audi - Lamborghini gibi markalarda görev alan Stefano Domenicali, Casey Carey'nin ayrılığı sonrası F1'in başına geçmişti.

Domenicali, neredeyse tüm takımlarla iyi bir ilişkiye sahip ve şu ana kadar yaptıkları herkesten takdir görüyor.

Haas F1 patronu Gunther Steiner, Domenicali'nin günümüzde yaptıklarından memnun olan isimlerden birisi.

Steiner, özellikle Bernie Ecclestone dönemi ile kıyaslandığında şu anda her şeyin çok daha şeffaf olduğunu söylüyor.

Steiner, "Ecclestone döneminde büyük takımlar her zaman küçük bir avantaja sahipti ve bunun nedenleri vardı."

"Onlar spora çok para yatırıyorlar, güç üniteleri tedarik ediyorlardı ya da bunun gibi şeyler yapıyorlardı."

"Ancak şimdi, yani Stefano Domenicali yönetiminde her şey daha şeffaf hale geldi."

"Çok daha fazla bilgi alıyoruz."

"Dünyada olup bitenlerin işimizi nasıl etkileyebileceğini söylüyor, bize geleceğin neler getireceğini anlatıyor." dedi.

 

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