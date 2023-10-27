Steiner, F1 çaylağı Bearman'ın "aptalca bir şey yapmayacağından" emin
Haas Formula 1 patronu Guenther Steiner, çaylak Oliver Bearman'ın Cuma günü Meksika'da 1. antrenman seansında VF-23'ü kullanırken "aptalca bir şey yapmayacağından" emin olduğunu söyledi.
Şu anda FIA F2 sıralamasında altıncı sırada yer alan Ferrari Sürücü Akademisi üyesi, Haas ile pist zamanı elde etmek için Maranello'nun himayesindeki son isim.
Takım daha önce, Antonio Giovinazzi 2017'de Macaristan'da çaylak olarak antrenmana katıldığında ağır bir kaza yapması sonucu büyük bir darbe almıştı. Giovinazzi, geçen sene de COTA'da benzer şekilde antrenmanda büyük bir kaza yaptı.
Bütçe sınırı ve ABD'li takımın yeni paketi nedeniyle Bearman'ın 1. antrenmandaki sürüşünde kaza yapması takım için büyük bir aksilik olur ama Steiner'ın 18 yaşındaki genç sürücüye inanıyor.
Motorsport.com'un Bearman'ın sürüşüyle ilgili sorusuna Steiner, "Her zaman biraz gerginsinizdir. Ama umarım yarın haklı çıkarım, yapabileceği en büyük hatanın aşırıya kaçmak olduğunu biliyor."
"Ona her zaman iyi yaptığınız şeylerle değil, kötü yaptığınız şeylerle değerlendirildiğinizi açıkladım. Çünkü her şeyi doğru yaparsanız kimse hatırlamaz. "
"Ama bir F1 aracıyla ilk çıkışınızda 1. antrenmanda kaza yaparsanız, bu hayatınızın geri kalanında özgeçmişinizde yer alacaktır."
"Bu işin nasıl yürüdüğünü biliyorsunuz ve ben de onu bu konuda bilinçlendirdim. Bence aptalca bir şey yapmayacağını bilecek kadar akıllı." dedi.
Fotoğraf tarafından: Ferrari
Ollie Bearman, Ferrari
Bearman'dan ne beklendiği sorulduğunda ise Steiner, "Öğrenebildiği kadar çok şey öğrenmesi, hata yapmaması. Ve bence şu anda bunu yaparken üzerinde çok fazla baskı yok. Bence iyi bir yerde." şeklinde cevap verdi.
Kısa süre önce Fiorano'da Ferrari SF21 kullanarak F1 aracını ilk kez süren Bearman, mesajın yerine ulaştığını söyledi.
Bearman, "Elbette, Guenther'in de dediği gibi, Cuma günü kazanacak bir şey yok, olumlu bir şey yok. Bu zorunlu bir seans ve benim sadece arabayı geri (sağlam) getirmem gerekiyor."
"Ama aynı zamanda, başlamak için gerçekten heyecanlıyım, gerçekten eğlenceli olacak. Fiorano'da zaten F1 aracı kullanmıştım. Yani tam gazda nasıl bir şey olduğunu tattım."
"Bunun üzerine katacağız ve umarım takım için de bazı yararlı veriler getirecek." dedi.
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