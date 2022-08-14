Steiner: "F1, bütçe sınırını artırmamalı"

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F1, 2021 sezonunun başında spora bütçe sınırı getirmiş ve takımlar böylelikle yıl boyunca belli miktarda para harcamak zorunda kamıştı.

Geçen yıl 145 milyon dolar olarak belirlenen bütçe sınırı, bu yıl 140 milyon dolara indirildi ve gelecek yıl 135 milyon dolara kadar indirilecek.

Fakat dünyada artan enflasyon dolayısıyla takımların giderleri arttı ve bu da bütçe sınırı belirlenirken hesap edilemeyen bir durum.

Yine de küçük takımlar bütçe sınırının artırılmasına karşılar ve bundan ötürü ortada bir belirsizlik havası var.

Gutnher Steiner, krize bahane bulanları anlamıyor ve bu yıl bütçe sınırını yükseltmenin yanlış olacağına inanıyor.

Steiner, Express'e verdiği demeçte, "Formula 1'i şimdiki haline getiren ve rekabet seviyesinin artmasını sağlayan şeyin bütçe sınırına geçiş olduğuna inanıyorum."

"Rekabet seviyesinin artması bir bakıma yeni teknik düzenlemelerden kaynaklanıyor ancak takımların rekabet gücü açısından yakınlaşmasını sağlayan şey bütçe sınırı."

Mick Schumacher, Haas VF-22 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Büyük takımların hâlâ önde olduğunu biliyorum fakat sahip oldukları avantaj aslında o kadar büyük değil, artık bizden çok önde değiller. Bence bu sadece bütçe sınırından kaynaklanıyor. Formula 1'e getirildiği zaman da plan buydu. Sezonun ilk altı yarışında 10 takımın tamamı puan aldı çünkü artık fırsat anlamında birbirimize daha yakınız."

"Bütçe sınırı ilkesini yürürlükte tutmak için her türlü çabayı göstermeliyiz, bu kural sporu daha da ilginç hale getirecek. Gelecekte orta gruptaki takımlar bile podyuma çıkabilecek ve hatta galibiyetler için savaşacak."

"Enflasyon oranı tahmin edilenden daha yüksek olduğu için bazı değişikliklerde anlaşmamıza rağmen bütçe sınırı seviyesinin yükselmesini istemiyoruz. Elbette mevcut çok zor ve bütün dünya bundan endişeli ama şartlar böyle gelişiyor, biz de bazı tavizler verdik ve bütçe sınırı biraz değişti."

"Ancak gelecekte, durumun tekrar kontrolden çıkmaması için daha dikkatli hareket etmemiz gerekiyor. Böylece daha fazla para harcama fırsatına sahip olan üst düzey takımlar, gelişim hızını artıramamış olacaklar."

"Aksi takdirde küçük takımların onlara ayak uydurması mümkün değil." dedi.