Steiner: "F1, bütçe kesinti planlarından vazgeçmemeli"

#thinkingforward röportaj serisinin yeni bölümüne konuk olan Steiner, geçirilen zorlu zamanlarda motor sporları yöneticiliği ve liderliği hakkında konuştu. Steiner'a göre F1 yönetiminin, daha az yatırım yapma konusunda gösterdiği harekete sadık kalması gerekiyor.

Aynı zamanda Steiner, F1'in taraflarının, herkesin son birkaç ayda yaşadığı zorlukları unutmaması gerektiğini ve bu yüzden, tüm takımların uzun vadedeki geleceğini güvence altına almak için, yaptıkları yeni hareketin tamamen arkasında olmaları gerektiğini söyledi.

"Bir araya geldik ve daha düşük bir bütçe sınırı olması kararını aldık, bu da gayet iyi bir girişim. Bu senenin aracını gelecek seneye taşımak üzerine alınan kararı çabucak bir şekilde aldık, ve 2022'de gelecek kurallar araçları daha ucuz yapabilir."

"Bence daha şimdiden bu durumdan pek çok ders çıkardık. Şu anda ise bunu unutmamamız gerekiyor, çünkü daha iyi günlerde olacak olan ilk şeyin 'Hadi gelin bütçe sınırını yukarı taşıyalım, veya kaldıralım.' olmaması gerekiyor."

"Bence bu olmayacak. Ancak aklımda, bunu yapmamak için, bunu tutacağım. Ve bu şekilde bu krizi güçlü bir şekilde atlatacağız."

Steiner'a göre koronavirüs karantinasında öğrendiği en önemli derslerden bir tanesi ise takımların ve şirketlerin, iyi günlerde kendilerine çok küçük bir miktar ayırması olmuş.

"Günün sonunda bu karantina bana, bir şirket olarak bizim çok uçta olduğumuzu gösterdi. Başımıza gelen en küçük dikkat dağınıklığında bizi en uçtan alıp götürüyor, bu iyi bir şey değil."

"Tankta yedek yakıta sahip değiliz demek daha doğru. Ve sadece para hakkında da değil, bence her şey hakkında geçerli bu durum. Yola çıkacak olan bir kasisin olabileceği ihtimalini değil, rahat bir şekilde ilerleyeceğiniz ihtimalini düşünüyorsunuz."

F1'in 'Yeni Anlaşma' olarak adlandırılan kural paketinin amacı, masrafları azaltıp gridi birbirine yaklaştırmak. Steiner, 2022'de tanıtılacak olan yeni kurallar ile beraber ilk üç takımın elinde olan avantajlarını koruyacaklarını, ancak ulaşılamayacak seviyede olmayacaklarına inandığını söyledi.

"Herkesin 2022'de eşit performans derecesinde olmasını bekleyemeyiz. Bence bu durum birkaç yılda oluşacak, çünkü büyük takımların imkanlarıyla beraber ellerinde büyük bir avantajları var. Aynı zamanda son 20 senede elde ettikleri büyük bir bilgi dağarcığı var.

"Bu yüzden bana göre hâlâ büyük bir avantaja sahip olacaklar. Ancak günün sonunda iyi bir iş yaparsanız, yani hızlı bir araç tasarlarsanız, onların olduğu yere gelebileceğinize inanıyorum."

"Yani demek istediğim, bunu yapmak sizi oraya götürecektir. Belki yarışlar kazanmak için değil, ancak podyuma çıkmak için gerçekçi bir şansınız olmasına sahip olmak için: sadece şanslı olmakla beraber doğru zamanda doğru yerde bulunmak ve bunu başarmakla değil."

Her ne kadar bütçe kısıtlamasının miktarının düşürülmüş olması Haas'ın harcamasını etkilemeyecek olsa da, Steiner'e göre bu durum F1'deki herkese büyük bir kazanç sağlayacak.

"Küçük bir takımın, büyük bir takım ile olan farkı yaklaşık 100-150 milyon dolar. Gelecekte bu fark 20-milyon dolara kadar düşebilir. Bu iyi bir adım değil midir? Bence öyledir. Daha her şeyi eşitlemedik. Ancak iyi bir adım attık, fark neredeyse 5 katına kadar azalacak, bence bu büyük bir başarı."

Yarışlara geri dönüş

F1 sezonunun 5 Temmuz itibariyle Avusturya'da başlaması ile beraber Steiner, takımının geri dönüş konusunda çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Steiner, arka arkaya üç yarışın olduğu bu zorlu program karşısında ekibinin tamamıyla hazır olduğuna inandığını söyledi.

"Herkes işine geri dönmek için sabırsızlanıyor. Çünkü yaptığı işi çok seven bir sürücü için, çalışanlarımız için, F1'de çalışan herkes için 3 ay boyunca ne olacağı bilinmeden hiçbir şey yapmamak hiç ama hiç hoş bir şey değildi."

"F1'in, ve takımın, bu sene geri döneceğinden emin değildik, bu yüzden en azından yarışlara geri dönmek bile onlar için iyi bir şey. Tünelin sonundaki ışığın da görüldüğü göz önüne alınınca, bunu devam ettirmek konusunda oldukça motive olmuşlardır. Bu yüzden bu sene, geçen seneye göre daha az şikayet duyacağım bir sezon olacağına inanıyorum."

"Bana göre bu çok içten olacak çünkü dalgasız bir denizde ilerlemediğimizin farkındalar. Herhangi bir korumamız, bir acil çıkış yolumuz yok. Yaptığımız şeyi yapmamız gerekiyor, kafamızı önümüze eğip çalışmaya ihtiyacımız var."