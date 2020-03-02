Steiner: “F1, Avustralya GP’nin yapılmasını sağlayacak”

Avustralya Grand Prix yetkilileri, yaptıkları açıklama ile yarışın planlandığı gibi gerçekleştirileceğini belirtmişlerdi.

Koronavirüs COVID-19’un yayılması sebebiyle oluşan korkular, geçtiğimiz hafta Bahreyn’deki Formula 2 ve Formula 3 testlerine İtalya’dan seyahat eden takımların sınırda gecikmeler yaşamasına neden olmuştu.

ART F2 sürücüsü Christian Lundgaard, Tenerife’de kaldığı otelde bir koronavirüs vakasının baş göstermesi sebebiyle karantinaya alınmış ve teste katılamamıştı.

F1 takımlarının Avustralya’ya girerken zorluklarla karşılaşma korkuları olup olmadığı sorulduğunda Steiner, “FOWC (Formula 1 Dünya Şampiyonası Ltd) bizimle ilgilenecek.”

“Onlar organizatör ve bunun üzerinde çalışıyorlar. Orada gidip gidemeyeceğimizi ve çıkıp çıkamayacağımızı söyleyecekler.”

“Bahreyn’de sorun olmadığını söylediler. Bazıları kontrol edildiği için, oraya girmeleri biraz zaman aldı. Ancak herkesin orada olduğu söylendi.”

“Avustralya’ya giderken de hepimizin oraya gidip, oradan döneceğinden emin olacaklarını düşünüyorum.”

“Oraya girmek ayrı, oradan çıkmak ayrı bir şey. Bir ülkede sıkışıp kalma konusunda Avustralya’dan daha kötü yerler var, ancak yapacak bir işimiz var ve geri dönmeliyiz.”

“Ancak bildiğim kadarıyla FOM ve FIA, her şeyin organize şekilde ve sürprizler olmadan ilerlemesini sağlamak için gerçekten çalışıyor.”

“Herkesin, Hong Kong ve Singapur yerine Dubai’den gelmesini sağladık, yani bu konuda sorun yok.”

“Diğer takımların nerelerden geldiğini bilmiyorum, ancak FOM ve FIA’nın bunu çözeceğini düşünüyorum. Çünkü yerel yetkililerle temas halindeler ve bu kararları alabilirler.” ifadelerini kullandı.