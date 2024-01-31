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Steiner: "Eşit araçla yarışılması dahilinde zirvedeki pilot Verstappen olur"

Guenther Steiner, eşit araçlarda Max Verstappen'in mevcut haliyle Formula 1 gridinin geri kalanından daha üstün olacağına inanıyor.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
Peter Sauber, Former Sauber Owner with Guenther Steiner, Haas F1 Team Principal

Eşit araçlarla yarışıldığında hangi pilotun zirveye çıkacağı Formula 1'de kuşakları aşan bir soru olsa da, bu soru hiçbir zaman yanıtlanamayacak.

Ancak Haas takımının eski patronu, böyle bir durumda herkese karşı zafer kazanacak olan kişinin Verstappen olduğuna inanıyor.

Verstappen 2023 sezonunu 22 yarışta 19 zaferle tamamlayarak rekor kırdı ve 1000'den fazla yarış turuna liderlik etti. Formula 1'de tüm zamanların yarış zaferi listesinde ise Hamilton ve Michael Schumacher'den sonra üçüncü sıraya yükseldi.

Haas tarafından görevine son verilmesinden bu yana ilk kez katıldığı Autosport International fuarında hayranlarının sorularını yanıtlayan Steiner'a, mevcut Formula 1 gridinde eşit bir araçla kimin kazanacağı soruldu.

Steiner, "Şu anda Max'in zirvede yer alacağını söyleyebilirim."

"Biliyorsunuz, çok iyi sürüyor, kendine güveni var ve hata yapmıyor. Şu anda iyi bir yerde." şeklinde yanıt verdi.

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