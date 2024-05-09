Steiner: "En geç 2026'da Red Bull dönemi bitecek"
Eski takım patronu Günther Steiner'e göre Max Verstappen'in hakimiyeti önümüzdeki birkaç yıl içinde sona erecek.
Fotoğraf: Erik Junius
Red Bull, 2022'nin başından beri sporu domine ediyor ve bu yıl da şampiyonluğun en büyük favorisi onlar.
Fakat takımın avantajı, bir önceki yıla göre azaldı ve şimdi hem McLaren hem de Ferrari tehdidiyle uğraşıyorlar.
Bu durum gelecek yıl daha da değişebilir ve diğer takımlar Red Bull'u yakalayabilir.
Günther Steiner'a göre Red Bull dönemi yakında sona erecek ve bunun 2026'da yaşanması oldukça muhtemel.
Steiner, "Tüm baskın dönemler sona erer."
"Red Bull döneminin en geç 2026'da kesinlikle sona ereceğini düşünüyorum.” dedi.
Tasarım efsanesi Adrian Newey, kısa süre önce Milton Keynes merkezli ekipten ayrılacağını duyurdu.
Newey'nin ayrılışının kendisi için “tam bir sürpriz” olduğunu söyleyen Steiner, “Gelecek yıl başka bir yerde çalışabilecek olmasını garip buluyorum."
"Red Bull şu anda çok iyi bir yapıya sahip. Kısa vadede Adrian'ın ayrılması büyük fark yaratmayacak. Kısa vadede aracın konsepti iyi durumda olacak."
“Yarış mühendisleri bu iyi bir araçtan en iyi performansı elde ediyorlar. Bunun için Adrian'a ihtiyaçları yok. Adrian geleceği planlamak için orada, şu anda pistte yaşananları yönetmek için değil."
"Fakat uzun vadede etkisi olacak. Muhtemelen 2026'da etkisini göreceğiz." dedi.
Steiner, diğer takımların iyi güncellemeler getirmesi halinde Red Bull'un bu yıl bile yakalanabileceği görüşünde.
"Örneğin McLaren veya Ferrari'nin iyi bir güncelleme getirmesi halinde bu yıl Red Bull'a yaklaşabileceğini düşünüyorum."
"Bu yıl hala birkaç mücadele olabileceğine dair umudumu yitirmedim."
Guenther Steiner, former Haas Team Principal and TV Presenter
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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