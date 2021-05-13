Steiner: "Eleştiriler her zaman övgüden daha fazladır"

Nikita Mazepin, geçen yılın sonunda Haas için yarışacağı açıklandığından bu yana epey eleştiri aldı.

Önceki sosyal medyadan paylaştığı video nedeniyle eleştirilen Mazepin, sonrasında karıştığı olaylar ve attığı spinler nedeniyle eleştirildi.

Geride kalan yarışlarda birçok spin atan Mazepin, ayrıca mavi bayraklara uymadığı için de sıkça eleştirildi. Bu eleştiriler, son yarış İspanya'da devam etti.

Şu anda Mazepin, Formula 1 dünyasının en çok eleştiri alan ismi konumunda yer alıyor.

Bu konudaki görüşleri sorulan Haas takım patronu Gunther Steiner şöyle dedi: "Herkesin alışmak, rahatlamak ve yerleşmek için zamana ihtiyacı vardır."

"Nikita, İspanya'da sonuçlar açısından bir başka başarısız yarış daha geçirdi, ama artı tarafa bakarsak bir yarış mesafesini sorunsuz şekilde tamamladı. Bu ona çok şey öğretecek."

"Her zaman olumlu yorum yapıp, iyi dileklerini gönderen kişilerden çok eleştirmen vardır, onlarla bir tartışma içine girmek istemiyorum ya da bir tartışma başlatmak istemiyorum."

"Aksi takdirde bu hikaye asla bitmeyecek. Bu tür sorulara sadece bu şekilde cevap vereceğim. İşimize odaklanmamız gerekiyor ve bu da zorluklarla ilgili değil, onlarla nasıl başa çıktığınızla ilgili."

Haas bu yıl şimdiye kadar puan alamayan üç takımdan bir tanesi ve Williams'ın gerisinde giridin en yavaş takım durumunda.

Nikita Mazepin, Haas VF-21 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images