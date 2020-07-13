Steiner: "Elbette Vettel'i Haas'ta isteriz ama geleceğini sanmıyorum"

Sebastian Vettel, 2021 için kimseyle anlaşamadı ve "makul bir teklif olmaması halinde" ayrılacağını açık şekilde belirtti.

Alman pilot için en muhtemel iki seçenek Racing Point ve Red Bull. Ancak bu iki takıma gidebilmesi için pek çok şeyin bir araya gelmesi gerekiyor.

Henüz 2021 sürücü kadrosunu açıklamayan Haas'ın patronu Gunther Steiner, Vettel hakkında açıklamalarda bulundu.

"Bence bu daha çok ona bağlı. Bunu ona sormalısınız, bana değil. Ona paramız yetmez. O da bunu biliyor. Ama bunu daha önce de söylemiştim... Sebastian dört kez dünya şampiyonu. Daha küçük bir takıma gelmek istiyor mu? Hayatta ne yapmak istiyor? Bunları bilmiyorum."

"Eğer bir şey yapmak istiyorsa, onunla iyi bir ilişkim var. Ama bence şu anda orada ne olduğunu ve ne yapmak istediğini anlamaya çalışıyor. Sadece tahminde bulunuyorum. Duyurudan beri onunla konuşmadım."

"Yani şu anda ne düşündüğünü bilmiyorum, ama bizi aramadı ve onunla bağlantı kurmadım. An itibariyle Haas cephesinde Sebastian ile ilgili bir gelişme bulunmuyor."

Steiner, Vettel'in başına gelenlerin yanlış zamanda olduğunu söyledi.

"Bence grid şu anda tamamen dolu, artık orada çok fazla fırsat yok. Burada başka bir zamanda olsa onun için savaşan üç takım olurdu ve bu yıl kimse yok. Geçen sene Hulkenberg'le de aynı şeyi yaşadık. Hulkenberg yetenekli bir sürücü ve hiçbir koltuk bulamadı. Artık burada değil."

"Pek çok şey zamanlamaya bağlı. Bazen yanlış zamanda yanlış yerdesiniz. Hepiniz 20 koltuk olduğunu biliyorsunuz ve bu koltukları hedefleyen onlarca insan var."

Steiner, pilot kararı için erken olduğunu belirtti.

"Pilot bulamayız diye endişelenmiyorum çünkü Sebastian Vettel zaten piyasada" diyerek şaka yapan Steiner, "Şu anda yapacak çok işimiz var. Pandemi devam ediyor, henüz bitmedi. Sürücülerle ilgili kararı yılın sonuna doğru verebiliriz." dedi.