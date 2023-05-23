Steiner: "Eğer puan alırsak, bunu bir başarı olarak göreceğim"

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Monako Grand Prix'si, Haas'ın spordaki 150. yarışı olacak. Bu açıdan takımı önemli bir hafta sonu bekliyor.

F1 Nation podcast'ine konuk olan takım patronu Gunther Steiner, "İstatistik konusunda uzmanlığım yok ve her yarışı ayrı ayrı ele alıyorum, bu yüzden 150. yarışımız olduğunu düşünmedim bile."

"Yine de düşünecek olursanız, 150 Grand Prix Haas F1'in Formula 1'deki en genç takım olduğunu gösteriyor."

"Zamanın çok hızlı aktığını itiraf etmeliyim, takımımızın tarihinde hem başarılar hem de başarısızlıklar vardı ama hayat böyle. Önemli olan hiçbir şeyin bitmemesi ve ilerlemeye devam etmemiz."

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Gene Haas ile birlikte bu projeye başladığımızda bu kadar ilerisini düşünmemiştik. Bir işe başladığınızda beş yıllık bir planınız olması gerekir fakat motor sporlarında beş yıl sonrasını da planlamanız gerekir. Gene en başından gerçekçi olmayı tercih etti ve 'Hiçbir şeyin planladığımız gibi gideceğini sanmıyorum' dedi." dedi.

Monako sorulduğunda Steiner, "Bildiğimiz gibi bu hafta sonu pek çok şey Cumartesi gününe bağlı olacak. Bu nedenle antrenmanlarda iyi şekilde çalışmamızı, aracı düzgün şekilde ayarlamamızı ve sıralama turlarında sorun yaşamamamızı umuyorum."

"Eğer Kevin ve Nico antrenman sırasında piste doğru yaklaşımı bulabilir ve doğru noktaları belirleyebilirlerse, bu hafta sonu başarılı bir performans sergileyebiliriz."

"Hava yağmurlu olabilir gibi görünüyor, ancak tahminler her gün değişiyor, bu yüzden neler başarabileceğimizi göreceğiz. Önceki yıllarda Monako'da sık sık şanssızlıklar yaşadık, örneğin güvenlik aracı nedeniyle istediğimiz taktikleri uygulayamadık. Ayrıca sürücülerimizin kazalara karıştığı da oldu."

"Neden bu kadar şanssız olduğumuzu bilmiyorum fakat burada doğru zamanda doğru yerde olmak önemli."