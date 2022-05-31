Steiner: "Eğer bütçe sıkıntınız varsa ayağınızı yorganına göre uzatmalısınız"

Haberi dinle

Geçtiğimiz sezon başlayan ve temel olarak takımlar arasındaki performans makasını daraltmayı amaçlayan bütçe sınırı uygulaması kapsamında, takımların kullanabileceği maksimum miktar -bu sezon için- 140 milyon dolar olarak belirlendi.

Bütçe sınırının arttırılmasını savunan isimlerden Christian Horner, aksi takdirde yedi takımın sezonun sonuna doğru piste çıkamayacak duruma gelebileceğini öne sürdü.

Ancak Gunther Steiner, padoktaki bazı takımların bütçe sınırını kendilerine uygun şekilde kullanmanın bir yolunu bulması gerektiğinde ısrarcı.

RacingNews365.com'a konuşan Steiner, "Bizim sorunumuz bütçe sınırından ziyade nakit bütçesi, çünkü daha fazlasına sahip değiliz."

"Eğer nakit sorununuz varsa, ayağınızı yorganınıza göre uzatmalısınız. Bu yüzden sezon sonunu getirmemiz şart, bunu yapmak zorundayız."

"Bu tıpkı bir işletmeyi yönetmek gibi. Eğer son dört yarışa çıkmak için bir şey yapmamamız gerekiyorsa yapmayız." dedi.

Mick Schumacher, Haas VF-22, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bütçe sınırından ötürü araç gelişiminin kısıtlanmasının yanı sıra, kazalarda araçları ağır hasar gören takımların yine bütçe sınırı nedeniyle mali yükle karşı karşıya kaldığı da bir gerçek.

Haas bu durumun en büyük örneklerinden. Mick Schumacher bu yıl, aracının ikiye ayrıldığı Monako'daki dramatik bir kaza da dahil olmak üzere iki büyük kazaya karıştı.

Steiner, F1'in mevcut finansal gerçeklerinin onu kazaları önlemek için pilotlara daha dikkatli yarışmalarını söylemeye zorladığını reddetti.

Haas takım patronu, "Yeniden büyük bir kaza yaşamak pek tatmin edici değil. Buradan nasıl ilerleyeceğimizi görmemiz gerekiyor."

"Ancak pilotlara daha dikkatli yarışmalarını söyleyemeyiz. Hiçbir sürücü bütçe hakkında düşünmez. Kendi kariyerini düşünür ve kaza yapmaya devam ederse, kariyeri sona erer."

"İyi bir pilot sınırları zorlar ama sınırı aşmaz. Kaza yaparsanız sınırı aştığınızı anlarsınız. Kısacası, sınırı aşmamak pilotun işi." dedi.