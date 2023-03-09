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Steiner: "Drive to Survive'daki sözlerime göre ruhsal durumumu analiz edemezsiniz"

Haas takım patronu Gunther Steiner, Netflix dizisi Drive To Survive'ın son sezonunda Mick Schumacher'e yönelik eleştirileri nedeniyle "ruhsal durumunun analiz edilmemesi" gerektiğini söyledi.

Altay Gök
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Steiner: "Drive to Survive'daki sözlerime göre ruhsal durumumu analiz edemezsiniz"
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2022 Suudi Arabistan GP'si esnasında yapılan çekimlerde Steiner, sıralama turlarında büyük bir kaza geçiren ve aracına ciddi hasar verdiği için yarışa katılamayan Schumacher'i aleni aleni eleştirirken görüntülendi.

Steiner bunun yanı sıra Azerbaycan GP'sinde de Schumacher'in yarış temposunu eleştirirken görülmüştü -Alman pilot yarışı ancak 14. tamamlayabilmişti. 

Birçok kez "süperstarı" olduğu Drive To Survive'da nasıl lanse edildiğiyle ilgilenmediğini söyleyen Steiner, söz konusu Schumacher ile ilgili eleştiriler olunca da aynı tavrı korudu.

RacingNews365'e konuşan Steiner, "[Drive To Survive]'ı izlemedim ama yorumları ben yaptım, dolayısıyla bazı ayrıntıları hatırlıyorum."

"Söylediğim her şeyi göstermediler, sadece o günkü en sıcak anları gösterdiler. Açıkçası programın görevi de bu."

"Her ne söylendiyse söylendi ve programdan çıkarılmamasına karar verildi, çünkü saklayacak bir şeyiniz yok. Olan oldu. Bundan utanmıyorum."

"O anın sıcağında, bir yarışçı olarak, örneğin şimdi söylemeyeceğim şeyler söylüyorsunuz. Ruhsal durumumu analiz etmek için çok derine inmemeliyiz!"

"Dediğim gibi, yeni sezonu izlemedim. İzleyen bir çalışanımız var."

"Benim için kendim hakkında bir fikir sahibi olmak zor. Bu çok zor. Doğrudan kendi performansınızla ilgilenmiyorsunuz çünkü ben bir oyuncu değilim."

"İyi oynayıp oynamadığımı yargılamıyorum. Ben işimi yaptım ve işimi yarışta ne başardığımıza göre değerlendiriyorum, bizim için neyin iyi göründüğünü hayal ettiğime göre değil." dedi.

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