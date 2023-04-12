Steiner: "Dört haftalık ara bizim için bir fark yaratmayacak"
Haas takım patronu Guenther Steiner, önceden planlanmış gelişim hedefleri olduğu için Bakü'ye kadar olan dört haftalık boşluğun takım için bir fark yaratmayacağını açıkladı.
Haas takım patronu Steiner, Bakü'ye kadar olan aranın, çoktan planlanmış olan geliştirme zamanlarında bir değişiklik yaratmadığını belirtti.
Bununla birlikte, bu aranın da tıpkı 30 Temmuz'daki Belçika GP'sinden sonraki yaz arası gibi takım personelinin 'deşarj olmasına' imkan sağlayacağını söyledi.
Steiner şunları söyledi: "Geliştirme planımız önceden belirlendi ve şu anki dört haftalık ara bir fark yaratmıyor. Çünkü yarış ekibi aracın geliştirilmesi üzerinde çalışmıyor ve bu ara daha çok yarış ekibi için."
"Bu, biraz dinlenmek için bir fırsat olabilir çünkü sezonun geri kalanı zorlu geçecek."
"Çocuklara sadece 'Bu üç haftada dinlenin ve benim yapmayacağım hiçbir şeyi yapmayın' dedim."
"Gelişim devam ediyor. Yapacaklarımız geçen yıl planlanmıştı ama tabii ki Çin'de yarışmak zorunda olmamamız bize çok yardımcı oluyor. Çin için bir şeyler planlamış olsaydık, ilk yarışlardan sonraki verilere bakarak aracı daha iyi hale getirmek ve daha hazırlıklı olmak için biraz daha fazla zamanınız olurdu."
"Ama asıl önemli olan, sezonun zorlu bölümüne hazırlanmak için ekibin biraz rahatlayacak olması."
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