Steiner, Dmitry Mazepin’in Haas’ın yeni takım patronu olacağı iddialarını yalanladı

Son günlerde medyada, Haas’ın sahibi Gene Haas’ın takım patronu pozisyonuna Guenther Steiner yerine Dmitry Mazepin’i getireceği konuşuluyordu.

Fakat Steiner, bu iddiaları yalanladı ve takımdaki görevinin güvende olduğunu hissettiğini belirtti.

RTL’ye verdiği demeçte Steiner, “Bu konuda bir şey bilmiyorum. Fakat kendime oldukça güveniyorum.”

“Bu iddialar tamamen saçmalık, görünüşe bakılırsa biri bazı şeyler yazıp yeni bir söylenti yaymak istemiş.”

“O [Gene Haas], takımın sahibi ve bu kararı da sadece Gene Haas alabilir.” yorumlarını yaptı.

Mazepin’in, takım arkadaşı Mick Schumacher’den daha ağır bir şasiye sahip olduğu açıklanması ardından, yaz tatili sonrasında Rus pilotun yeni bir şasiye geçmesi planlanıyor.

Genç pilotun babası Dmitry Mazepin’in bu konuda mutlu olmadığı biliniyordu ama Steiner, bu durum hakkında “şasi ne kadar uzun süredir kullanılıyorsa, o kadar ağır oluyor” dedi ancak daha ağır bir aracın az da olsa hıza etki ettiğini kabul etti.

Schumacher’in takımda genel olarak daha iyi performans gösteren pilot olmasıyla Mazepin, bu sezon boyunca oldukça zorlandı.

Haas takım patronu, amacının Mazepin’i takım arkadaşıyla benzer bir seviyeye getirmek olduğunu belirtse de Schumacher’in takımda standartları oldukça yükselttiğini de dile getirdi.

Steiner, “Nikita’nın Mick kadar hızlı olmasını sağlamak için çalışıyoruz. Amacımız, yılın sonuna iki iyi pilotumuz olması ve Nikita iyi bir gelişme gösteriyor.”

“Schumacher, kötü bir gün geçirse bile hep pozitif oluyor. Eğer bir şeyler yolunda gitmezse elini kaldırıp ‘benim suçumdu’ diyor. Dürüst olmak gerekirse insanların sevdiği şey de bu. Onun da oldukça fazla ilerleme kaydettiğini görebilirsiniz.”

“Ayrıca, sonuna kadar zorluyor ve bunu iyi anlamda söylüyorum. Ne istediğini biliyor ve bu iyi bir şey.” diye ekledi.

Mick Schumacher, Haas F1 1 / 1 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images