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Formula 1 / Son dakika

Steiner: "Dmitry Mazepin, Haas'tan hisse almadı"

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Steiner: "Dmitry Mazepin, Haas'tan hisse almadı"
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Haas F1 patronu Gunther Steiner, Nikita'nın babası Dmitry'in takımdan hisse aldığı haberlerini yalanladı.

Nikita Mazepin'in yeni sezonda Haas ile Formula 1'de yarışacağı dün itibariyle açıklandı ve böylelikle uzun süredir devam eden çalışmalar olumlu sonuçlanmış oldu.

Nikita'nın babası Dmitry, aynı zamanda milyarder bir işadamı ve daha önce Racing Point'i satın almak istedi. 

Bu görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasının ardından diğer takımlarda oğlunu yarıştırmak isteyen Dmitry, sonuç olarak Haas'la anlaştı ve oğlu gelecek yıl F1'e geçecek.

Dmitry'in takımdan hisse satın aldığına dair dedikodular dolaşıyor. Ancak Steiner, bunların gerçek olmadığını söylüyor.

Steiner, "Dmitry Mazepin'in Haas ekibinden herhangi bir hisse almadığını doğrulayabilirim ve şu anda takımdan hisse satın almakla ilgili hiçbir planı yok."

"Bay Mazepin ile bir süredir temas halindeyim. Formula 1'de tanınıyor. Geçen yıl işlerin nasıl gittiğini tartıştık, Nikita hakkında konuştuk. Görüşmeler biraz zaman aldı ama hiçbir baskı yoktu."

"Sürücülerimizi değiştirmeye karar verdiğimizde, bunu hatırladık ve şimdi Nikita bizimle beraber. Her şey çok basitti. Oysa dışarıdan bakıldığımda durum, gerçekte olduğundan daha karmaşık görünüyor." dedi.

Steiner, Dmitry'in gelecekte takıma sponsor olabileceğini de düşünüyor.

"Haas ekibi Formula 1'de kendine bir isim yaptı, ancak ticari ortaklar arıyoruz. Dmitry Mazepin'in bir şirketi var ve her şey yolunda giderse ve bize sponsor olmak isterse buna da hayır demeyiz."

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Editör Kemal Şengül

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