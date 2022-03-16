Steiner: "Dayanıklılıktan biraz endişeliyim"

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Haas, geçen yıl gridin en yavaş takımıydı fakat genel anlamda dayanıklı bir araca sahipti. Fakat bu yıl durum tam tersi gibi görünüyor.

Takım, sezon öncesi testlerinde tempo olarak iyi görünse de, dayanıklılık tarafında problemlerle boğuşuyordu ve testin en az tur atan takımı oldu.

Haas patronu Gunther Steiner, Bahreyn GP öncesi şöyle dedi: "Açıkçası sahip olduğumuz aracın dayanıklılığını artırmak için çalışmamız gerekiyor."

"Dayanıklılık istediğimiz seviyede değildi ve bu alanda yapılacak çok iş var."

"Performans hakkında konuşursak, o kadar çok tur atmadığımız için yorum yapmak zor ama durumun o kadar da kötü görünmediğini söyleyebilirim."

"Her şeyden önce yarışı tamamlamamız gerekiyor. Dayanıklılık konusunda sıkıntılarımız var ve bu konudan biraz korkuyorum. Yine de bitiş çizgisine ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Bu konuda büyük bir şansımız var."

"Aynı zamanda iyimserim, temkinli bir iyimserlikle bazı puanlar kazanabilmemizi umuyorum. Bu da başarı olarak kabul edilebilir."

Steiner, Kevin Magnussen'in takıma çabucak adapte olmasına da şaşırdığını söyledi.

"Elbette hemen bu kadar hızlı olması şaşırtıcıydı fakat onu, geri dönmesi için çağırmamızın nedenlerinden birisi de Kevin'in takımı iyi tanımasıydı. Sonuçta burada dört yıl yarıştı. O, iyi bir pilot ve tabii ki çok şaşırmasam da hızından memnun kaldım çünkü ondan beklediğimiz buydu."

"Kevin'ın da hâlâ genç bir sürücü olduğunu söyleyebilirim. Daha 30 yaşında bile değil. Bu nedenle genç sürücülerimizden birisi zaten oldukça deneyimli, diğer ise deneyim kazanmaya devam ediyor."

"Kevin kariyeri boyunca hem başarılar hem başarısızlıklar yaşadı. Tüm bunlar onu güçlendirdi ve zorluklara karşı hazır hale getirdi. Mick ise başarıya ulaşmak istiyor ve takım arkadaşının seviyesine gelmek için elinden geleni yapıyor."

"Kevin, Mick'ten daha tecrübeli olduğu için takım adına iyi bir lider olabilir. Bana göre takım, artık iyi bir sürücü kadrosuna sahip."

Mick Schumacher, Haas VF-22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images