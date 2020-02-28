Steiner: "Daha iyiyiz ancak 2018'deki seviyeye dönemeyebiliriz"

Haas, 2018 yılında harika birp erformans sergilemişti ve o yıl sezonu beşinci sırada tamamlayarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Ancak geçen yıl tam tersi bir yıl geçirdiler ve dokuzuncu sırada yer alabildiler.

Steiner, testlerin son gününde verdiği demeçte, bu sezon 2018'deki pozisyonlarına dönmelerinin zor olduğunu kabul etti.

Steiner, "Pozisyon anlamında Gene Haas'ın bizden beklediği bir şey yok, sadece daha iyisini yapmalıyız."

“Geçen yılki durum kişisel anlamda bile çok zordu. İnişler ve çıkışlar takımı tüketmişti. Sıralama turlarında en hızlı on kişiden biriyseniz ve yarıştaki ilk turun ardından geriye düşüyorsanız, bu kesinlikle keyifli değil."

"2018'deki kadar olmasak bile, normalde bulunduğumuz yere geri dönmek istiyoruz. En azından yarış hafta sonunda tutarlı şekilde performans göstermek ve mümkün olduğunca iyi bir iş yapmak istiyoruz.”

"Çocuklar mükemmel bir izlenim bırakıyorlar, kalpten çalışmayı asla bırakmıyorlar, onlara çok saygı duyuyorum. Araç sorunsuz çalışıyor ve herkes iyi bir ruh halinde. Hepimiz Haas'ın 2018'de olduğu yere dönmesini umuyoruz." dedi.

Kevin Magnussen, Ekstra Bladet gazetesine verdiği demeçte 2020 aracının en azından 2019 ardından daha iyi olduğunu söyledi.

“Aracın çok hızlı gidebilecek potansiyeli var. Durum geçen yıldan farklı. Şimdi en azından lastikleri çalıştırabiliyoruz gibi görünüyor. Farklı tepki veriyorlar."

“Potansiyel var. Ama tam olarak nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Mümkün olduğu kadar hızlı sürseydik ve sonrasında şu anda bulunduğumuz yerde olsaydık, o zaman gergin olurduk. Ama durum bu değil."

“Racing Point'in böyle büyük bir adım attığını görmek elbette harika değil. Ama yakıt ve motor gücü konusunda ne yaptıklarını bilmiyoruz. Yakın olabiliriz, ama çok uzakta da olabiliriz."

“Ayrıca Williams'ın geçen yıl bulundukları yeri düşündüğünüzde, şimdi oldukça etkileyici turları atıyorlar."