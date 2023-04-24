Steiner: "Sprint yarışları takvimin yarısına eklenmeli"
Haas takım patronu Gunther Steiner, sporun takvimdeki sprint yarışları sayısını artırabileceğine ve formatın yarışların yarısına dahil edilebileceğine inanıyor.
Reuters'a verdiği demeçte Steiner, "Sprinti her yarış hafta sonu yapar mıyız bilmiyorum. Belki birkaç tane daha yaparız ya da takvimin yarısına ekleriz ama tabii ki ne yapılacağını F1 organizatörleri bilir."
"Şu anda yarışlar için çok fazla talep var, o halde 24'ten fazla yarış yapamıyorsak nasıl daha fazla rekabet sağlayabilirsiniz? Belki de sprint sayısı iki katına çıkartılmalı." dedi.
Steiner, Cumartesi sabahı 3. antrenman seansı yerine sprint yarışı yapılmasının yarış hafta sonunun kalitesini artıracağını düşünüyor.
"Cumartesi sabahı seansı neredeyse değersiz hale geldi çünkü antrenmanı kimse izlemiyor; takımlar yarış için lastik denemek dışında araç üzerinde herhangi bir değişiklik yapamıyor, bu yüzden gerçek bir ilgi yok."
"Bu yüzden sprint yarışının hafta sonuna eklenmesinin iyi bir şey olduğunu düşünüyorum."
"Bunun taraftarlar tarafından nasıl karşılandığını, beğenilip beğenilmediğini, katılımın ve izlenme sayısının nasıl olduğunu görmeli ve bir sonraki adım olarak ne yapacağınıza karar vermelisiniz. Ancak şu anda sprint yarışlarını destekliyorum." dedi.
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