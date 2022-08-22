Steiner, COVID-19'un Haas'ı hiç etkilemediğini düşünüyor
Haas takım patronu Gunther Steiner, farklı çalışma biçimleri sayesinde COVID-19 pandemisinden etkilenmediklerini söyledi.
COVID-19 salgınının etkisinde gerçekleşen ve normale göre 4 ay geç başlayan 2020 sezonu, takımların iş modellerinde önemli alternatifler aramasına yol açtı.
Küçük takımların salgından daha fazla etkilenmesi bekleniyordu, ancak ilk günden beri diğer takımlara göre daha farklı bir yapılanmaya sahip olan Haas için durum böyle olmadı.
Haas'ın kendine ait özel bir tesisi yok, takım bunun yerine izin verilen birçok parçayı yakın ilişki içinde bulunduğu Ferrari'den alıyor. Diğer parçalar ise F1 dışı kaynaklardan temin ediliyor, bu da takımın operasyonlarının birçok ülkedeki farklı ofisler vasıtasıyla ilerlediği anlamına gelmekte -hatta bu ofislerden biri bizzat Maranello'da.
RacingNews365'e konuşan Steiner, kendine has yapılanmalarının zaman zaman iletişim sorunlarına yol açtığını, fakat bu konuda sürekli geliştiklerini söyledi.
Steiner, "Birçok kişi her şeyin tek bir çatı altında olması gerektiğini düşünebilir, ancak bizimki gibi bir iş modeline sahipseniz bu sadece işleri zorlaştırır."
"Bazen lojistik gibi bazı zorluklarla karşılaşıyoruz, özellikle de sezonun başında yeni bir araç oluşturduğunuzda sıkıntılar yaşayabiliyoruz, ancak her şeyin daha da kolaylaşması için çalışmalarımız sürüyor."
"2020'de COVID-19 salgını ortaya çıktığında herkes 'Ah, artık video konferans ve diğer şeyler yoluyla iletişim kurmamız gerekiyor' şeklinde bir farkındalık yaşadı."
"Ancak bu bizim için yeni bir şey değildi, ilk günden beri bu şekilde iletişim kuruyorduk. Britanya, Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya'daki farklı üsler arasında bu şekilde iletişim sağlıyoruz, hatta daha az önce bir video konferansımız vardı."
"Her şey değiştiğinde sadece 'Tamam, ama video konferansın sorunu ne, zaten bunu altı yıldır yapıyoruz' demekle yetindik." dedi.
Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Mick Schumacher, Haas VF-22
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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