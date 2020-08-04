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Formula 1 / Son dakika

Steiner: “Ceza sistemi doğru çalışmıyor”

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Steiner: “Ceza sistemi doğru çalışmıyor”
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Oleg Karpov
Çeviren: Cem Özel, Editör
4 Ağu 2020 15:35

Haas F1 takım patronu Gunther Steiner, Formula 1’deki ceza sisteminin doğru şekilde çalışmadığını söyledi.

Britanya Grand Prix’sinin ilk turunda Alex Albon ile temas yaşayan Kevin Magnussen, bariyerlere çarpıp yarış dışı kalmıştı. Albon bunun üzerine 5 saniye zaman cezası almıştı.

Steiner bu kazayı, her iki Haas aracının da 10’ar saniye ceza aldığı Macaristan yarışıyla karşılaştırdı.

Macaristan’daki yarışta Magnussen ve Grosjean, startın öncesinde mühendisleriyle yaptıkları konuşmaların ardından kuru zemin lastiğine geçiş yapmışlardı.

Ancak yarıştan sonra, formasyon turunda debriyaj ayarı ve pit duvarından tavsiye almama konusundaki teknik direktifi ihlal ettikleri için 10’ar saniye zaman cezası almışlardı.

Steiner, “Ceza sistemi doğru çalışmıyor. Macaristan’da, yarış başlamadan önce pite geldik ve kendimizi cezalandırdık. Çünkü pit yolundan başlamaya karar verdik ve sonrasında 10 saniye ceza aldık.”

“Burada da ilk turda yarış dışı bırakıldık. Açık şekilde Albon’ın hatasıydı, çünkü ceza aldı. Ancak bu, 5 saniyeydi ve biz yarış dışıydık. Macaristan’da kimseye zarar vermedik ve avantaj elde etmedik. Çünkü pit yolundan başlayarak zaten kendimizi cezalandırmıştık.”

“Sürücülerle konuştuk. Bu şartlar altında, kurallar hiç net değil. Bu kural 2017’den kalma. Buna biraz daha yakından bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Cezalar, suçlara her zaman uymuyor.”

“Her zaman bu konuda şikayet ediyormuşum gibi gözüküyorum, ancak bu tür şeylere daha fazla maruz kaldığımız durumlar da var.” dedi.

 

Steiner, Macaristan’daki cezalar öncesinde FIA tarafından kendilerine hiçbir uyarı yapılmadığını ve bunun sinir bozucu olduğunu belirtti.

“Bu konuda onlarla konuşuyoruz, çünkü bunun gibi bir cezayı vermek F1’in yararına değil. Elimizdeki en büyük nokta bu.”

“Yarış esnasında, inceleme altında olduğumuz bize belirtilmedi. Normalde belirtiliyor. Eğer inceleme altına alınırsanız, buna göre plan yapabilirsiniz. Ancak bir buçuk saat sonra haber verildi.”

“Yani bu cezaya yol açan birkaç yanlış adım vardı. Umarım bir noktada FIA bunu netleştirecek. Çünkü bu konuda bir kural olduğunu görmüyorum. 2017’den kalan, neler yapamayacağınızı açıklayan bir teknik direktif var ancak lastikleri değiştirmekle ilgili bir şey yazmıyor.”

“Bu oldukça gri bir alan ve bana göre bu gri alansa, ilk seferde ceza almamalısınız, kınama almamalısınız ve sonrasında bu kuralı netleştirmeleri gerekir. Sonraki yarışta da net bir kural olur, teknik direktif olmaz. Bu, belirsiz karardı ve FIA tarafından netleştirilmesini bekliyoruz.”

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Seri Formula 1
Takımlar Haas F1 Team
Editör Adam Cooper

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