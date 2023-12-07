Steiner: "Cehenneme yakın bir sezon geçirdik"
Haas takım patronu Guenther Steiner, 2023 sezonunun başından sonra 'hızla cehenneme doğru ilerlediklerini' dile getirdi.
Haas, 2023 Takımlar Şampiyonası sıralamasında sonunculuğa düştü.
Takım, Birleşik Devletler Grand Prix'si için bir B-Spec aracı tanıtarak farklı bir konsept rotasına gitse de bu durum anında sonuç vermedi ve Steiner, yeni bir rotaya ihtiyaç duyduklarını söyledi.
Channel 4'a konuşan Steiner, "Evet, cehenneme yakın bir sezon geçirdik."
"Yılın başı çok kötü değildi ama sonra hızla cehenneme döndük."
"Araçta iyileştirmeler yapmaya devam edebileceğimizden emindim ancak herhangi bir performans bulamadık."
"Ve sonra bir aşamada aracın konseptini değiştirmeye karar verdik çünkü o konseptte hiçbir şey kalmamıştı."
Haas son yıllarda pilot felsefesinde bir U dönüşü yaptı ve çaylaklardan vazgeçerek Nico Hulkenberg ve Kevin Magnussen'i takıma getirdi.
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Nico Hulkenberg, Haas VF-23
Steiner, doğru yola geri dönmeye çalışan takım için bunun çok değerli olduğunu söyledi ve Hulkenberg gibi 200'den fazla Grand Prix startı almış bir pilotun söylediklerine güvenilebileceğini belirtti.
Steiner sözlerini şöyle sürdürdü: "Açıkçası pilotlarımız, aracın olması gereken yerde olmadığı konusunda hiç şüphe duymadılar."
"Nico'nun sahip olduğu deneyimle ilgili iyi olan şey; konuştuğunda, bunu daha önce yaptığını biliyorsunuz. Yani aracın olması gereken yerde olmadığını söylediğinde [ona] güvenebilirsiniz."
"Rüzgar tünelinde hiç performans elde edilememesi ve pilotların aracı kullanmanın çok zor olduğunu çünkü bir sonraki adımda ne yapacağını asla bilemediklerini söylemeleri bir araya gelince bu durum kanıtlanmış oldu."
Hulkenberg, Haas'ın yaşadığı zorluklara rağmen F1'e döndüğü için mutlu
Hulkenberg, Haas'ın yaşadığı zorluklara rağmen F1'e döndüğü için mutlu Hulkenberg, Haas'ın yaşadığı zorluklara rağmen F1'e döndüğü için mutlu
Hulkenberg: "Haas'ın zayıflığı, rakiplerinin sezon başında zorluk yaşamasıyla gizlendi"
Hulkenberg: "Haas'ın zayıflığı, rakiplerinin sezon başında zorluk yaşamasıyla gizlendi" Hulkenberg: "Haas'ın zayıflığı, rakiplerinin sezon başında zorluk yaşamasıyla gizlendi"
Glock: "Haas yanlış yolda ilerliyor"
Glock: "Haas yanlış yolda ilerliyor" Glock: "Haas yanlış yolda ilerliyor"
Son Haberler
Alonso: "Aston Martin beşincilikten daha fazlasını hak ediyor"
Alonso: "Aston Martin beşincilikten daha fazlasını hak ediyor" Alonso: "Aston Martin beşincilikten daha fazlasını hak ediyor"
Marquez, Ducati hamlesi geri teperse "eleştirileri kabul edecek"
Marquez, Ducati hamlesi geri teperse "eleştirileri kabul edecek" Marquez, Ducati hamlesi geri teperse "eleştirileri kabul edecek"
FIA'nın Wolff ailesiyle ilgili soruşturması sona erdi - Herhangi bir sorun yok!
FIA'nın Wolff ailesiyle ilgili soruşturması sona erdi - Herhangi bir sorun yok! FIA'nın Wolff ailesiyle ilgili soruşturması sona erdi - Herhangi bir sorun yok!
Perez: 'Bu yıl Verstappen'le olan ilişkim gelişti'
Perez: 'Bu yıl Verstappen'le olan ilişkim gelişti' Perez: 'Bu yıl Verstappen'le olan ilişkim gelişti'
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar