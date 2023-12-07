Steiner: "Cehenneme yakın bir sezon geçirdik"

Haas, 2023 Takımlar Şampiyonası sıralamasında sonunculuğa düştü.

Takım, Birleşik Devletler Grand Prix'si için bir B-Spec aracı tanıtarak farklı bir konsept rotasına gitse de bu durum anında sonuç vermedi ve Steiner, yeni bir rotaya ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Channel 4'a konuşan Steiner, "Evet, cehenneme yakın bir sezon geçirdik."

"Yılın başı çok kötü değildi ama sonra hızla cehenneme döndük."

"Araçta iyileştirmeler yapmaya devam edebileceğimizden emindim ancak herhangi bir performans bulamadık."

"Ve sonra bir aşamada aracın konseptini değiştirmeye karar verdik çünkü o konseptte hiçbir şey kalmamıştı."

Haas son yıllarda pilot felsefesinde bir U dönüşü yaptı ve çaylaklardan vazgeçerek Nico Hulkenberg ve Kevin Magnussen'i takıma getirdi.

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23

Steiner, doğru yola geri dönmeye çalışan takım için bunun çok değerli olduğunu söyledi ve Hulkenberg gibi 200'den fazla Grand Prix startı almış bir pilotun söylediklerine güvenilebileceğini belirtti.

Steiner sözlerini şöyle sürdürdü: "Açıkçası pilotlarımız, aracın olması gereken yerde olmadığı konusunda hiç şüphe duymadılar."

"Nico'nun sahip olduğu deneyimle ilgili iyi olan şey; konuştuğunda, bunu daha önce yaptığını biliyorsunuz. Yani aracın olması gereken yerde olmadığını söylediğinde [ona] güvenebilirsiniz."

"Rüzgar tünelinde hiç performans elde edilememesi ve pilotların aracı kullanmanın çok zor olduğunu çünkü bir sonraki adımda ne yapacağını asla bilemediklerini söylemeleri bir araya gelince bu durum kanıtlanmış oldu."