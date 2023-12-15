Steiner, “CBS komedi dizisiyle ilgili şu an bir gelişme yok”
Haas Takım Patronu Guenther Steiner, CBS’in bir işyeri komedi programı yapımcısı olarak duyurulmasının ardından şu anlık herhangi bir gelişme olmadığını söyledi.
Steiner’in açık sözlü yönetim tarzı, son derece başarılı Netflix yapımı Drive to Survive’ın başlamasından bu yana sansasyon haline geldi. Sonuç olarak Steiner, internette birçok videoya konu oldu.
Bu durum Steiner’in bir isim haline gelmesine yol açtı. CBS, bir komedi dizisi için yazar olmayan bir yapımcı olarak İtalyan takım patronunun hizmetlerini satın aldı ve onun etrafında bir karakter oluşturmaya çalışıyor.
CBS’i yapımın ilk aşamalarında olduğu açıklandı. Ancak Steiner, şu anda dizinin geliştirilmesiyle ilgili herhangi bir ilerlemeden bilgisi olmadığını açıkladı.
Steiner, “Ne olup bittiğini bilmiyorum. Yani CBS ile konuştum ama şu an için bir şey yok.”
“Şu an da bir şey varsa o da benim yapımcı olduğum. Onlarla konuştum. Ama şu anda hiçbir şey yok. Sanırım bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama şu anlık hiçbir gelişme yok.” dedi.
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Guenther Steiner, Takım Müdürü, Haas F1 Takımı, yarıştan önce pit şeridinde
Steiner daha önce Haas’ın takım patronu olarak görev yaptığı süre boyunca profilinin bu denli yükselmesinin garip olduğunu itiraf etmişti. Kendine has özelliklere sahip bir karakteri yaratma fikrinin hâlâ garip geldiğini söylüyor.
Dizinin ilk çalışmalarında bir tema belirlenip belirlenmediği sorulduğunda Steiner, yazar olmayan bir yapımcı olarak bunun kendi yetkisi altında olmadığını ve konsepti belirlemenin yazarlara bağlı olduğunu yineledi.
Steiner, “Konsepti bir yazar oluşturuyor. Sonra bana gelirler ve bunun yapımcısı olmak ister misin diye sorarlar, hepsi bu. Ama henüz bitmedi. Şu an hiçbir şey yapılmadı.” dedi.
Projeye yazar arayıp aramadığı şaka yollu bir şekilde soruldu. Steiner ise, gazetecinin bu çabalarını canlı yayınlara yönlendirmesini önerdi.
Steiner, “Bilmiyorum, benimle değil CBS görüşmeniz gerekiyor. Ben yazar aramıyorum.”
“Biliyorsunuz unların hepsini onlar yapıyor. Aslında onlarla sadece iki görüşme yaptım. Bunu ilginç buluyor olmalılar ki açıkladılar Bekleyin ve görün.” dedi.
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