Steiner, çaylak sürücülerinin "zor yoldan" öğrenmelerini neden istedi?

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Schumacher ve Mazepin, geçtiğimiz yıl Haas ile F1'e katılmışlardı.

Haas, 2021'e geçiş yılı olarak yaklaştı ve sezon içerisinde aracını geliştirmek yerine kaynaklarını 2022 için kullandı.

Bu nedenle takım, yılın sonuna doğru gelişme göstermesine rağmen puan alamadı ve sezonu son sırada tamamladı.

2021, Haas'ın gride çaylak sürücü çıkardığı ilk sezondu. Steiner da bunun kendileri için "bir deneyim" olduğunu söyledi.

Steiner, Autosport/Motorsport.com'a, "Yıla girerken ne yaptığımızı biliyorduk ama olacakların tamamının farkında değildim."

"Bu sürücülerin ne kadar genç olduklarını, ne kadar tecrübesiz olduklarını ve ne kadar yardıma ihtiyacı olduklarını fark ettik ve bundan bir şeyler öğrendik."

"Bazı şeyleri kendi kendilerine öğrenmeleri gerekiyor, bunları öğretemezsiniz. Onlara yol gösterebilirsiniz ama kesin bir şey söyleyemezsiniz. Ya yüzerler ya da batarlar. Onları havada tutmaya çalışmak, yapmak istemediğim tam zamanlı bir iş olur."

"Zor yoldan öğrenmek, onları yol boyunca hoş tutmaktan daha iyi. Araç rekabetçi olmayınca bu daha kolay oldu çünkü puanlara ihtiyacımız yoktu."

"2022'de yeniden puan almak istiyoruz. Ancak onlar yanlış yaparak kendi kendilerine çok şey öğrendiler."

"Bu yıl ile tek iyi şey, sinirlenmeme gerek olmayışı oldu. Kaybedecek bir şeyimiz yoktu." dedi.

Mick Schumacher, Haas VF-21, passes as Nikita Mazepin, Haas VF-21, recovers from a spin Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Schumacher ve Mazepin, 2021 sezonu boyunca kazalar yaptılar, birbirleriyle yakın mücadelelere girdiler ve takım emirleriyle ilgili fikir ayrılıkları yaşadılar.

Mazepin sezon sonunda Autosport/Motorsport.com'a, bazı "zor anlardan" sonra Schumacher'e karşı "nötr" olduğunu söyledi.

Steiner, sürücülerin alt kategorilerde olduğu gibi lider sürücü olmak için mücadele etmediklerini, bunun yerine birlikte çalışmanın takım için daha iyi olduğunu fark etmek için zihniyetlerini değiştirmeleri gerektiğini söyledi.

Steiner, "Sezonun başında birbirlerine karşı savaşıyorlardı ve 'Çocuklar siz 19. olmak için yarışıyorsunuz.' diyordum."

"Bu takıma hiçbir fayda sağlamıyor. Bir noktada F1'in bir sürücüyü yenmekle alakalı olmadığını anladılar."

"Uygulamada bir stratejiniz olduğunda, 'Neden diğerini değil de bu işi yapmak zorundayım?' sorusunun cevabı, takım için böylesinin daha iyi olması. Bu basit bir cevap."

"Bizim için onlar A ve B değiller, ikisi de A. Herkes, takım için neyin daha iyi olduğunu çözdüğümüzde eşit fırsatlara sahip olacak. Ayrımcılık olmayacak, eşit statülere sahip olacaklar. Bu böyle işleyecek." dedi.