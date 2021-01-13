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Formula 1 / Son dakika

Steiner: "Çaylak pilotlarla yarışmak başarısız olacağımız anlamına gelmez"

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Steiner: "Çaylak pilotlarla yarışmak başarısız olacağımız anlamına gelmez"
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, Editör

Haas F1 takım patronu Gunther Steiner, iki çaylakla yarışmanın kolay olmadığını düşünse de, bunun başarısız olacakları anlamına gelmediğini söyledi.

Haas, 2017'den bu yana birlikte yarışan Romain Grosjean ve Kevin Magnussen'le yollarını ayırma kararı almıştı.

İkilinin yerine tecrübeli bir isim getirmek yerine iki çaylak (Mick Schumacher ve Nikita Mazepin) ile anlaşan Haas'ın bu tavrı herkesi şaşırttı.

Çünkü genellikle takımlar iki çaylakla yarışmayı tercih etmiyorlar. 

Ancak Gunther Steiner, riski küçümsemese de verdikleri kararın doğruluğundan şüphe duymuyor.

SpeedWeek'e konuşan Steiner, "Evet yeni gelenlerin eldeki verilerle pek bir şey yapamama riski var. Ama onlara yardım etmek için buradayız."

"Bunun avantajı, onları belirli bir gelişim yönüne yönlendirebilmeniz ve ekiple birlikte büyüme şansına sahip olmaları."

"İki çaylakla yarışmak daha önce hiç yapılmamış ya da tercih edilmeyen bir şey olabilir. Ama benim için otomatik olarak başarısızlığa mahkum olduğu anlamına gelmez. Riski küçümsemek istemiyorum. Ama diğer takımlardan biraz daha farklı düşünebiliyoruz."

"İnsanlar bana Romain Grosjean'ı neden bu kadar uzun süre takımda tuttuğumu da sordu. Başkalarının yaptığı şeyleri tekrarlamak için burada değiliz."

"Mantıklı olduğunu düşündüğümüz şeyi yapıyoruz. Doğru olup olmadığını sonuçlar gösterecek." dedi.

Steiner, değişiklik için doğru zamanın geldiğinin düşünüyor.

"Yön değişikliği için doğru zamandı. 2021 yılını, ertesi sezon yeni nesil araçlara geçmeden önce bir geçiş yılı olarak görüyoruz. Dersler çıkarmaları için Mick Schumacher ve Nikita Mazepin'in hatalar yapmasına izin verilmesi gerekiyor."

"Bence gençler Formula 1'de çok iyi performans gösteriyor ve ayrıca daha ucuza mâl oluyorlar. Şimdi pilotlara harcadığımız parayı gelişime harcayabiliriz." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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