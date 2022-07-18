Steiner, bütçe sınırının rekabete katkı yaptığını savunuyor

Haberi dinle

F1, bu sezon itibariyle araçlarda ciddi değişikliklere gitti ve uzun bir sürenin ardından yer etkisi konsepti spora geri döndü. Araç takibini kolaylaştırması amaçlanan bu kurallar şu ana dek isteneni vermiş gibi duruyor.

Ancak Gunther Steiner'a göre yeni kurallar 2022 sezonunun heyecanlı geçiyor olmasının tek sebebi değil. Ona göre ana sebeplerden birisi, bütçe sınırı sayesinde harcamaların eşitlenmesi ve bu sayede yarış sonuçlarının kimin ne kadar harcadığına göre değil, kimin ne kadar verimli harcadığına göre şekillenmesi.

Bu konu hakkındaki görüşlerini belirten Steiner, "Sanırım şu anda devam etmekte olan sıkı mücadelelerle karşı karşıyayız, bu hem pist dışında, hem de pist üstünde geçerli.

"Takımlar sürekli tekerlek tekerleğe mücadele halindeler. Bunun bütçe sınırına bağlı olduğunu düşünüyorum. Başarılı bir kural oluşturduk ve bu prensipleri terk etmemeliyiz."

FIA, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği bir toplantının ardından, dünya çapında yükselişe geçen enflasyon nedeniyle bütçe sınırında küçük bir artış gerçekleştirilmesine takımların oy çokluğu ile karar verdi. Kararın lehine oy kullanan Steiner, bütçe sınırından uzaklaşılmaması konusunda ısrarcı.

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Haas takım patronu, "Daha fazla parası olanın galibiyetlere ve şampiyonluğa ulaşacağı eski güzel günlere geri dönmeye kimse niyetlenmemeli. Örneğin Silverstone'daki mücadele hem FOM için, hem de seyirciler için harikaydı."

"Bu mücadelenin sebeplerini düşünmek zorundayız, bütçe sınırı da bunlardan birisi. Bu nedenle, bu yıl takımlara zarar vermeyerek bütçe sınırını elimizden geldiğince korumaya çalışmamız gerektiğini düşünüyorum."

Bütçe sınırının etkilerinden biri, takımların daha az güncelleme getirebilmesi oldu, bu da Haas gibi halen sezon başındaki araçla yarışmaya devam bir takımın rekabetçi kalabileceği anlamına geliyor.

Ancak Steiner, takımların yapabileceklerine daha fazla kısıtlama getiren 2022 kurallarının da bu konuda onlara yardımcı olduğunu söylüyor.

Steiner, "Her şey bütçe sınırıyla da kalmıyor, yeni düzenlemeler de takımlara epey yardımcı oluyor. Düzenlemeleri yorumlamak eskiye göre daha zor, çünkü diğerlerinin getirdiği güncellemeler çok da kapsamlı değildi."

"Araçtan daha fazla performans çıkartmak eskisinden çok daha zor. Dolayısıyla bu teknik düzenlemelerin oldukça iyi olduğunu da söylemeliyiz." dedi.