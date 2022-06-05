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Formula 1 Haberler

Steiner, bütçe sınırının artırılmasının eşitsizlik yaratacağından endişeleniyor

Gunther Steiner, bu yıl Formula 1 bütçesinde yapılacak herhangi bir artışın, Haas gibi takımlardan çok büyük takımlara yarayacağından endişeleniyor.

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Steiner, bütçe sınırının artırılmasının eşitsizlik yaratacağından endişeleniyor
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Enflasyon artışı, 10 takım için maliyetin önemli ölçüde artmasına sebep oldu ve takımları, sporun 2022 sezonu için uyguladığı 140 milyon dolarlık harcama sınırına uyma baskısı altında bıraktı.

Bu rakam 2023 yılında beş milyon dolar daha düşürülecek. Ferrari takım patronu Mattia Binotto, "Bence F1 olarak yapabileceğimiz tek şey bütçe sınırını enflasyona göre artırmak. Bunun altında kalmamızın bir yolu olduğunu düşünmüyorum. Bir noktada aşacağımıza eminim."

Fakat Steiner, herhangi bir artışın, yüksek maliyetleri dengelemek yerine lider takımların araçlarını daha hızlı yapmaları için kullanılacağından endişe ediyor.

Steiner, Motorsport.com'a, "Üç lider takım daha fazla bütçe için zorluyor."

"Bu teklifin kabul edilmesi durumunda Mercedes, Red Bull ve Ferrari bir veya iki güncelleme daha getirir ve nihayetinde durum birbirini dengeler. Tek sonuç diğer takımlara karşı farkın açılması olur."

"Bütçe sınırlaması sunulduğunda ve oylandığında, arkasında yatan fikir bu değildi. Biz bir şirket olarak tasarruf yapmak zorundayız, aşamayacağımız bir bütçe var ve eğer bir tarafta maliyet artarsa, diğer kısımlardan tasarruf etmek zorundayız."

"Bence tüm şirketler için bu böyle. Eğer bir yönetici bu durumla baş edemiyor ve çözemiyorsa, kovulur." dedi.

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1, and Frederic Vasseur, Team Principal, Alfa Romeo Racing

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1, and Frederic Vasseur, Team Principal, Alfa Romeo Racing

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Fakat Steiner'in problem olarak gördüğü bir alan var ve orası da, kargo taşımacılığının artan maliyeti.

İtalyan, "Bu dikkat çekilebilecek bir problem, bunda bir dezavantaj görmüyorum."

"Maliyetler çok arttı ama taşımacılık alanındaki avantaj, Formula One Management'ın her şeyi yönetiyor olması. Bu yüzden son aylardaki artan maliyetin oldukça farkındalar."

"Bu kısma ekstra bir bütçe verilmesinde problem görmüyorum. Yılın başındaki bütçe ve şu anda karşı karşıya olduğumuz gerçek bütçe arasındaki farka eşit bir rakam verilebilir."

"Eğer maliyetler 2023'te düşerse, bu ekstra ücret çıkartılabilir veya azaltılabilir." dedi.

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