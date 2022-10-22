Steiner, bütçe sınırındaki "hafif aşım" bölümünün yeniden düşünülmesi çağrısı yaptı

Haberi dinle

FIA, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Red Bull'un 2021'deki 145 milyon dolarlık bütçe sınırını aştığını duyurmuştu.

FIA'nın finansal raporuna göre Red Bull, 2021'de bütçe sınırını hafif aştı. Bu, bütçe sınırını %5 aşmadığı manasına geliyor. 7.2 milyon dolar altındaki aşımlar, hafif aşım olarak adlandırılıyor.

Red Bull ve FIA arasında konuyla alakalı görüşmeler devam ediyor. Bu aşamada Red Bull'un İhlali Kabul Anlaşması'nı kabul etmesi ya da suçsuzluğunu kanıtlamak istemesi halinde olayı mahkemeye taşıması gerekiyor.

Steiner, Red Bull'un nasıl bir ceza alacağını bilmediğini ancak kurallarda bazı düzenlemeler yapıldığını, hafif ihlal olarak adlandırılan rakamın düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Steiner, "Şu anda olanlara bakarsak, hafif aşım bölümü daha küçük olmalı. 140 milyon dolarlık bütçe sınırında %5, 7 milyon yapar. 140 milyon dolar içerisinde değiştiremeyeceğiniz belirli harcamalar var."

"Yani bu harcamalar, gelişim için harcanan 7 milyon dolar değil. Ancak 7 milyon doları gelişim için kullanırsanız bu büyük bir rakam. Oran aynı ancak arada daha büyük bir fark var."

"Bir sonraki Concorde Anlaşması yazılırken bunu yeniden düşünmemiz gerek." dedi.

Antonio Giovinazzi, Haas VF-22, leaves the garage Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

2021, F1 takımların finansal kurallara uymaları gereken ilk seneydi ancak takımlar bir önceki yıl bütçe sınırına hazırlanmaları için gönüllü bir şekilde kontrolden geçtiler.

Steiner, kuralların karmaşıklığı nedeniyle gönüllü denetim yapıldığında Haas için bile "uymanın zor" olduğunu çünkü FIA'nın "bu konuda çok, çok katı" olduğunu söyledi.

Steiner, "Bütçenin nasıl sunulduğu konusunda boşluk yok, iyi bir iş çıkarmanız gerekiyor. Sadece finans çalışanları değil, kullandığınız araçların parçaları ve tüm bu verileri kullanan insanlar da buna dahil. Bunların hepsini düzene sokmak zor iş."

"Yani kolay bir görev değil." dedi.

FIA, her ne kadar bütçe sınırını aşan takımlar için potansiyel cezaları belirlemiş olsa da, ihlal yaptığı belirlenen takım İhlali Kabul Anlaşması'nı kabul ederse, bu durumda takımlar şampiyonası ve pilotlar şampiyonası puanları silinmiyor ve daha sonraki seneler için bütçe sınırında azalma olmuyor.

Steiner, finansal kuralların bu bölümünde bir zayıflık olduğunu ve gelecek için bu sene yaşananlardan ders çıkarmaları gerektiğini söyledi.

Steiner, "Tüm bunları ilk kez yaşıyoruz. Daha açık olsaydı, burada yaşananlara dair spekülasyon yapmıyor olurduk."

"Buna girerken, bir bütçe sınırına sahip olmak için, kendimizi buna sahip olmaya ittiğimiz her şeye saygı duymanız gerekir. Şimdi sadece onları iyileştirmemiz gerekiyor. Bu sadece zamanla olacak bir şey."

"Belki daha iyi hale getirmemiz gereken birçok şey var. Değiştirmek değil, daha iyi hale getirmek – ki aslında bu da değişimi içerir." dedi.