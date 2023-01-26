Steiner: "Bütçe sınırı sayesinde grid neredeyse eşit"

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Formula 1, 2021 yılı itibariyle spora tüm takımların uyması gereken bir bütçe sınırı getirdi. Bu sınırın öncesinde personel ve araç gelişimi için sınırsız miktarda para harcanırken, artık belli sınırlar çerçevesinde hareket edilmesi gerekiyor.

Bu durum Mercedes, Ferrari ve Red Bull gibi büyük takımların personel çıkarmasına ya da personel maaşlarında düzenlemeye gitmesine neden oldu.

Bu büyük takımlar neredeyse yılda 500 milyon dolar harcarken, artık 140 milyon dolar gibi daha düşük miktarlarda harcama yapmak zorunda.

Haliyle küçük takımlar bu işten kârlı çıkıyor çünkü çoğu takım zaten bu civarda (140 milyon bandı) harcama yapabiliyordu. Bu yüzden büyük takımların finansal bir avantajı kalmadı.

Gerilerde kaldığı son iki yılın ardından bu yıl mücadeleye dönen Haas'ın patronu Gunther Steiner, bütçe sınırının etkisinin küçümsenmemesi gerektiğini söyledi.

Speedcafe'nin KTM Summer Grill programında konuşan Steiner, "Bence bu bütçe sınırını mevcut şekilde yönetmeye devam etmemiz Formula 1 için çok önemli çünkü bu yıl şampiyonadaki tüm takımlar puan aldı, sanırım beşinci yarış itibariyle herkes puan almıştı."

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Birinci ve sonuncu arasındaki fark nispeten küçüktü. Bence bu, sistemin işe yaradığını gösteriyor ve eminim ileride bu farklar daha da azalacak çünkü artık kimse kimseden fazla harcama yapamaz."

"Büyük takımlar tavizler vermek, insanları işten çıkarmak, iş modellerini ve yaptıkları şeyleri değiştirmek zorunda kaldılar ancak küçük takımlar adına konuşursam, tüm bunlar son 50 yılda Formula 1'in başına gelmiş en iyi şeydi."

"Hepimiz neredeyse eşit şartlarda yarışabiliyoruz, belki biraz daha fazla harcayabiliyorlar ama eskiden büyük takımların bütçeleri küçük takımların iki ya da üç katıydı, şimdi belki büyük takımlar 5 milyon daha fazla harcıyor."

"Bence bu çok iyi bir şey. Büyük takımların güçlerinden hiçbir şey kaybetmediklerini fakat herkesin yakınlaştığını gördünüz."

"İleriye dönük olarak, bu avantajı korumak için çok çalışmaları gerekiyor."

"Bence genel anlamda F1 için ve taraftarlar için de bu çok iyi bir şey çünkü her sezon podyuma çıkan başka bir takım olabilir ve bunu görmek harika olur."

"Haliyle bütçe sınırının bir şekilde şu an olduğu gibi kalması için gerçekten çok çalışıyoruz." dedi.

2023'te Kevin Magnussen ve Nico Hulkenberg'den oluşan deneyimli bir sürücü kadrosuna sahip olacaklarını belirten Steiner, artık teorik olarak takımlar arasındaki temel farkın kaynaklardan ziyade yetenekler olduğunu da ekledi.

Steiner, "Şu anda bütçe sınırındayız ve parayı nasıl harcadığımız konusunda akıllı davranmamız, harcadığımız tüm paradan en iyi şekilde yararlanmamız ve ilerleme kaydetmemiz gerekiyor."

"Teknik ekibim eskiden hep 'ah, daha fazla paramız olsaydı Dünya Şampiyonu olurduk' derlerdi, şimdi onlara yetenek anlamında en iyi seviyemizde olursak bir gün dünya şampiyonu olacağımızı söylüyorum çünkü artık herkesle aynı paraya sahibiz." dedi.

Mick Schumacher, Haas VF-22 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images