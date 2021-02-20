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Formula 1 / Son dakika

Steiner: "Bütçe sınırı olmasaydı Haas, F1'de olmazdı"

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Haas takım patronu Günther Steiner, yeni bütçe sınırının olmaması durumunda Haas'ın bu sezon Formula 1'de olamayabileceğini söyledi.

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Steiner: "Bütçe sınırı olmasaydı Haas, F1'de olmazdı"

Amerikalı takım, spordaki en küçük bütçelerden biri ile mücadele ediyordu ve, sportif ve teknik kuralları içerisinde mümkün olan tüm parçaları satın alıyordu.

Steiner, geçtiğimiz sezonun başlangıcının gecikmesi üzerine takımın geleceği hakkında bir takım belirsizlikler çıktığını söylerken, aynı zamanda senenin sonunda potansiyel bir satış ihtimalini de kabul etmediği bir noktada olduklarını belirttiler.

GPFans Global'e konuşan Steiner, spora getirilen bütçe sınırının, sporu bir finansal savaş kaybına getirmekten koruyacağını söyledi. 

Steiner'in açıklamaları şu şekilde: "Bütçe sınırı ve yeni ödül parası dağıtımı olmasaydı, bu sene burada olabileceğimizi düşünmüyorum."

"Küçük bir takımın, büyük takımları yakalaması için para pompalayacak olması mantıklı durmuyor. Geri alamayacağımız bir parayı çokça yatırmamız gerekecekti. Bunun da hiçbir anlamı yoktu."

"Belirli bir noktada siz 'Evet, yeteri kadar eğlendim' dedikten sonra yola devam edip eğlenceli olan başka bir şey yaparsınız, çünkü paranızla yapabileceğiniz eğlenceli olan pek çok şey var."

"Bütçe sınırı ile beraber, eğer iyi bir iş yaparsanız, zarar etmezsiniz ve spor da ticari olarak iyi bir iş yaparsa, bu işten kâr bile edebilirsiniz. Bu şu anda bir iş, ancak çoğumuz için zarar ettiğimiz bir iş."

"Hedef her zaman harcadığınızı kazanmak veya kâr etmektir - bu da en iyi durumdur. Bu yüzden bütçe sınırı olmadan, gelecekte burada olmamız oldukça zor olurdu."

 

Bütçe sınırı, en büyük üreticiler ve daha küçük olan "bağımsız" takımlar arasındaki kaynak farkı arasında bir denge yaratacağı anlamına geliyor.

Steiner, podyum mücadelesi veren takımlar ve Haas gibi takımların arasındaki farklılığın, takım sahibi Gene Haas'ın F1'den çekilme uyarı vermesine neden olduğunu söyledi.

Haas takım patronu konu hakkında, "O (Haas), durumun zor olduğunu, büyük üreticilere ulaşmanın zor olduğunu çünkü ortada olan paranın çok büyük olduğunu söyledi."

"Biz bir araç üreticisi değiliz, onların harcadığı parayı harcayamayız, ki bu da normal bir şey. Bu bir eleştiri değildi, tamamen dürüstlüktü."

"Eğer bu durum farklıysa, eğer farklı şekilde yapılabilirse tamam, aksi takdirde hayatta yapacak başka şeylere bakmamız gerekiyor."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Haas F1 Team
Editör Efe Kahya

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