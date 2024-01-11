Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Steiner: "Bu şekilde ayrılmak üzücü"

Haas'a veda eden Günther Steiner, Amerikalı ekiple yollarını "bu şekilde" ayırdığı için üzgün olduğunu söylüyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team

Haas, çarşamba günü yaptığı açıklama ile sürpriz şekilde Günther Steiner'ın takım patronluğu görevinden ayrıldığını duyurdu.

Bunun hangi tarafın kararı olduğu bilinmiyor ancak Gene Haas'ın, daha iyisini yapmak için bu değişikliğin gerçekleştiğini açıklaması, kararın takım sahibi tarafından alındığını gösteriyor.

Steiner, 2016'dan beri takımın başındaydı ve bu süreçte hem inişler hem de çıkışlar yaşasalar da, zor zamanlarda hayatta kalmayı başardılar.

Haas, çok fazla sponsora sahip değil ve bundan ötürü de gridin en küçük takımı konumundalar. Takım, halihazırda çoğu parçayı kendisi üretmiyor, bunun yerine Dallara'yla çalışıyor.

Sonuç olarak Steiner, bu takımla geçirdiği uzun dönemin ardından sürpriz şekilde Amerikalı ekibe veda etti ve Haas'ın basın açıklamasında kendi sözlerine yer verilmedi.

Bunun üzerine kendisi kısa bir açıklama yayınlayarak, "Takımdan bu şekilde ayrılmak hem utanç verici hem de üzücü."

"Fakat onlara gelecek için en iyisini diliyorum."

"Başarılı olmayı hak eden bir takım varsa, o da onlardır. Haas'ı her zaman destekleyeceğim." dedi.

Steiner'a Kevin Magnussen'den de teşekkür mesajı geldi.

"Teşekkürler Günther. Beni 2017'de takıma aldığınız ve 2022'de geri getirdiğiniz için teşekkür ederim."

"Hem eğlenceli hem de inanılmaz derecede zor bir dönemdi fakat hiç sıkılmadım."

"Senin için en iyisini diliyorum, tekrar görüşmek üzere."

Romain Grosjean with Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Romain Grosjean with Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Günther Steiner, Haas'tan neden ayrıldı?

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Salih Yoluç, 2024'te IMSA'da yarışacak

Salih Yoluç, 2024'te IMSA'da yarışacak

TÜRK SPORCULAR

Salih Yoluç, 2024'te IMSA'da yarışacak Salih Yoluç, 2024'te IMSA'da yarışacak

Irvine: "Hamilton yarış kazanabilir ama şampiyonluk artık zor"

Irvine: "Hamilton yarış kazanabilir ama şampiyonluk artık zor"

Formula 1

Irvine: "Hamilton yarış kazanabilir ama şampiyonluk artık zor" Irvine: "Hamilton yarış kazanabilir ama şampiyonluk artık zor"

2024 Dakar Rallisi: 6A etabının ardından Sainz liderliği aldı, Al-Rajhi ralliye veda etti!

2024 Dakar Rallisi: 6A etabının ardından Sainz liderliği aldı, Al-Rajhi ralliye veda etti!

Dakar
Dakar

2024 Dakar Rallisi: 6A etabının ardından Sainz liderliği aldı, Al-Rajhi ralliye veda etti! 2024 Dakar Rallisi: 6A etabının ardından Sainz liderliği aldı, Al-Rajhi ralliye veda etti!

Son Haberler

Van Buren: "Leclerc'in tıpkı Verstappen gibi sabırlı olması gerek"

Van Buren: "Leclerc'in tıpkı Verstappen gibi sabırlı olması gerek"

F1 Formula 1

Van Buren: "Leclerc'in tıpkı Verstappen gibi sabırlı olması gerek" Van Buren: "Leclerc'in tıpkı Verstappen gibi sabırlı olması gerek"

M-Sport yeni 2024 WRC Ford Puma'yı tanıttı

M-Sport yeni 2024 WRC Ford Puma'yı tanıttı

WRC WRC

M-Sport yeni 2024 WRC Ford Puma'yı tanıttı M-Sport yeni 2024 WRC Ford Puma'yı tanıttı

Sargeant: "İnsanların Amerikalı pilotlardan beklentileri düşük"

Sargeant: "İnsanların Amerikalı pilotlardan beklentileri düşük"

F1 Formula 1

Sargeant: "İnsanların Amerikalı pilotlardan beklentileri düşük" Sargeant: "İnsanların Amerikalı pilotlardan beklentileri düşük"

Bradley: "Audi, 2026'da Stake'in pilot kadrosuyla devam etmeli"

Bradley: "Audi, 2026'da Stake'in pilot kadrosuyla devam etmeli"

F1 Formula 1

Bradley: "Audi, 2026'da Stake'in pilot kadrosuyla devam etmeli" Bradley: "Audi, 2026'da Stake'in pilot kadrosuyla devam etmeli"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol