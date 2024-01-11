Steiner: "Bu şekilde ayrılmak üzücü"

Haas, çarşamba günü yaptığı açıklama ile sürpriz şekilde Günther Steiner'ın takım patronluğu görevinden ayrıldığını duyurdu.

Bunun hangi tarafın kararı olduğu bilinmiyor ancak Gene Haas'ın, daha iyisini yapmak için bu değişikliğin gerçekleştiğini açıklaması, kararın takım sahibi tarafından alındığını gösteriyor.

Steiner, 2016'dan beri takımın başındaydı ve bu süreçte hem inişler hem de çıkışlar yaşasalar da, zor zamanlarda hayatta kalmayı başardılar.

Haas, çok fazla sponsora sahip değil ve bundan ötürü de gridin en küçük takımı konumundalar. Takım, halihazırda çoğu parçayı kendisi üretmiyor, bunun yerine Dallara'yla çalışıyor.

Sonuç olarak Steiner, bu takımla geçirdiği uzun dönemin ardından sürpriz şekilde Amerikalı ekibe veda etti ve Haas'ın basın açıklamasında kendi sözlerine yer verilmedi.

Bunun üzerine kendisi kısa bir açıklama yayınlayarak, "Takımdan bu şekilde ayrılmak hem utanç verici hem de üzücü."

"Fakat onlara gelecek için en iyisini diliyorum."

"Başarılı olmayı hak eden bir takım varsa, o da onlardır. Haas'ı her zaman destekleyeceğim." dedi.

Steiner'a Kevin Magnussen'den de teşekkür mesajı geldi.

"Teşekkürler Günther. Beni 2017'de takıma aldığınız ve 2022'de geri getirdiğiniz için teşekkür ederim."

"Hem eğlenceli hem de inanılmaz derecede zor bir dönemdi fakat hiç sıkılmadım."

"Senin için en iyisini diliyorum, tekrar görüşmek üzere."