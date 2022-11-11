Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Russell: "Kaçış yolu beklediğimden kaygandı, üçüncü olduğum için mutluyum" Sonraki / İlk pole pozisyonunu alan Magnussen, yaşananlara inanmakta güçlük çekiyor!
Formula 1 / São Paulo GP Haberler

Steiner: "Bu şansla gelen değil, hak edilmiş bir sonuç"

Haas F1 Takım Patronu Gunther Steiner, Brezilya'da Kevin Magnussen'in pole pozisyonunu almasının ardından çok mutluydu ve bu sonucun, kariyerindeki en önemli an olduğunu söyledi.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Steiner: "Bu şansla gelen değil, hak edilmiş bir sonuç"
Haberi dinle

Değişken koşulların olduğu sıralamalarda Magnussen, son bölüme başlarken pit yolunun sonundaki ilk isimdi. Magnussen pist üstü pozisyonunu iyi bir şekilde değerlendirerek, ilk turunda hızlı bir derece kaydetti. Sonrasında George Russell'ın pist dışına çıkarak kırmızı bayraklara neden olması ve yağmurun gelmesiyle derecelerin iyileşme olasılığı ortadan kalktı ve Magnussen böylece Max Verstappen'in önünde kariyerinin ve takımının ilk F1 pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Sıralamaların ardından Sky Sports'a konuşan Steiner, bu başarının kariyerindeki en iyi sonuç olduğunu ve böyle bir başarının hayalini dahi kurmaktan korktuğunu söyledi.

Steiner, "Çok zorluyoruz. Tüm takım olarak yedi senedir zorluyoruz ve koşullar böyle bir şey başarmamızı sağladı."

"Ancak bu şans eseri olmadı. Bu pilotun ve takımın doğru zamanda doğru lastiklerde olması,  Kevin'in olması gereken anda mükemmel turu atması nedeniyle hak edilmiş bir başarıydı."

"Orada piste çıkmanız gerekiyor ve o, piste çıkan ilk isimdi. Evet, onun avantajlı olduğunu söyleyebilirsiniz ancak dezavantajı da vardı çünkü takip edeceği kimse de yoktu. Kendi başınaydı. Bir tur attı ve başardı."

"Çorba yağarken, kaşığa ihtiyacınız olur! Bugün bizim kaşığımız vardı!" dedi.

Kevin Magnussen, Haas F1 Team, receives his Pirelli Pole Position award from Felipe Massa

Kevin Magnussen, Haas F1 Team, receives his Pirelli Pole Position award from Felipe Massa

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Steiner, Magnussen'in kuru zemin lastiğiyle o şartlar altında mükemmel bir tur attığını, pistin daha ıslak hale gelmeden önce bunun kritik olacağını bildiklerini söyledi.

Steiner, "Biz elimizden geleni yaptık. Diğer araçlar bizim 10, 15, 20 sn gerimizdeydi ve onlar onun yaptığını yapamadılar."

"Bu yüzden ona hakkını vermeliyiz. Karşısına böyle bir fırsat çıktı ve o da bunu değerlendirdi." dedi.

Bu sonuç, Magnussen'in Haas ile çıktığı 100. F1 hafta sonunda geldi. Normalde bu seneyi Amerika'da spor araç serisinde geçirecek olan Magnussen, Nikita Mazepin'in sezon öncesinde takımdan gönderilmesinin ardından son anda yarışma fırsatı bulmuştu.

Steiner, "O, çok fazlasını hak ediyor, tüm takım bunu hak ediyor."

"Her zaman sıkı çalışırız, asla pes etmez, savaşmaya devam ederiz. Her zaman karşı çıkanlar olacaktır. Ama pole pozisyonumuza hoş geldiniz, sizi gidi karşı çıkanlar!" dedi.

 
paylaşım
yorumlar
Russell: "Kaçış yolu beklediğimden kaygandı, üçüncü olduğum için mutluyum"
Önceki haber

Russell: "Kaçış yolu beklediğimden kaygandı, üçüncü olduğum için mutluyum"

Sonraki haber

İlk pole pozisyonunu alan Magnussen, yaşananlara inanmakta güçlük çekiyor!

İlk pole pozisyonunu alan Magnussen, yaşananlara inanmakta güçlük çekiyor!
Abdullah Çelik Daha fazlası
Abdullah Çelik
Brezilya GP: 2. antrenmanın lideri Ocon, Perez 2. São Paulo GP
Formula 1

Brezilya GP: 2. antrenmanın lideri Ocon, Perez 2.

Magnussen, pole pozisyonunu erkenden kutlayarak uğursuzluk getirmek istememiş São Paulo GP
Formula 1

Magnussen, pole pozisyonunu erkenden kutlayarak uğursuzluk getirmek istememiş

Hill: "Leclerc de yaşananlar nedeniyle sorumluluğu üstlenmeli" São Paulo GP
Formula 1

Hill: "Leclerc de yaşananlar nedeniyle sorumluluğu üstlenmeli"

Son Haberler

Toyota, Japonya Rallisi'nde Rally2 konsept aracını tanıttı
WRC WRC

Toyota, Japonya Rallisi'nde Rally2 konsept aracını tanıttı

Toyota, Japonya Rallisi hafta sonunda gelecekte mücadeleye çıkarmayı planladığı yeni Rally2 konsept aracını tanıttı.

Red Bull programına katılan Enzo Fittipaldi Carlin'de yarışacak
Formula 1 Formula 1

Red Bull programına katılan Enzo Fittipaldi Carlin'de yarışacak

Enzo Fittipaldi, Red Bull Junior takımına dahil oldu. Brezilyalı pilot bu kapsamda 2023'te F2'deki ikinci tam sezonunda Carlin'de mücadele edecek.

Brezilya GP: 2. antrenmanın lideri Ocon, Perez 2.
Formula 1 Formula 1

Brezilya GP: 2. antrenmanın lideri Ocon, Perez 2.

2022 Brezilya GP öncesinde gerçekleştirilen ikinci ve son antrenman seansında lider Alpine pilotu Esteban Ocon oldu.

Canlı anlatım: Brezilya GP 2. antrenman seansı
Formula 1 Formula 1

Canlı anlatım: Brezilya GP 2. antrenman seansı

2022 Brezilya GP 2. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz!

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.