Steiner: "Bu şansla gelen değil, hak edilmiş bir sonuç"

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Değişken koşulların olduğu sıralamalarda Magnussen, son bölüme başlarken pit yolunun sonundaki ilk isimdi. Magnussen pist üstü pozisyonunu iyi bir şekilde değerlendirerek, ilk turunda hızlı bir derece kaydetti. Sonrasında George Russell'ın pist dışına çıkarak kırmızı bayraklara neden olması ve yağmurun gelmesiyle derecelerin iyileşme olasılığı ortadan kalktı ve Magnussen böylece Max Verstappen'in önünde kariyerinin ve takımının ilk F1 pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Sıralamaların ardından Sky Sports'a konuşan Steiner, bu başarının kariyerindeki en iyi sonuç olduğunu ve böyle bir başarının hayalini dahi kurmaktan korktuğunu söyledi.

Steiner, "Çok zorluyoruz. Tüm takım olarak yedi senedir zorluyoruz ve koşullar böyle bir şey başarmamızı sağladı."

"Ancak bu şans eseri olmadı. Bu pilotun ve takımın doğru zamanda doğru lastiklerde olması, Kevin'in olması gereken anda mükemmel turu atması nedeniyle hak edilmiş bir başarıydı."

"Orada piste çıkmanız gerekiyor ve o, piste çıkan ilk isimdi. Evet, onun avantajlı olduğunu söyleyebilirsiniz ancak dezavantajı da vardı çünkü takip edeceği kimse de yoktu. Kendi başınaydı. Bir tur attı ve başardı."

"Çorba yağarken, kaşığa ihtiyacınız olur! Bugün bizim kaşığımız vardı!" dedi.

Kevin Magnussen, Haas F1 Team, receives his Pirelli Pole Position award from Felipe Massa Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Steiner, Magnussen'in kuru zemin lastiğiyle o şartlar altında mükemmel bir tur attığını, pistin daha ıslak hale gelmeden önce bunun kritik olacağını bildiklerini söyledi.

Steiner, "Biz elimizden geleni yaptık. Diğer araçlar bizim 10, 15, 20 sn gerimizdeydi ve onlar onun yaptığını yapamadılar."

"Bu yüzden ona hakkını vermeliyiz. Karşısına böyle bir fırsat çıktı ve o da bunu değerlendirdi." dedi.

Bu sonuç, Magnussen'in Haas ile çıktığı 100. F1 hafta sonunda geldi. Normalde bu seneyi Amerika'da spor araç serisinde geçirecek olan Magnussen, Nikita Mazepin'in sezon öncesinde takımdan gönderilmesinin ardından son anda yarışma fırsatı bulmuştu.

Steiner, "O, çok fazlasını hak ediyor, tüm takım bunu hak ediyor."

"Her zaman sıkı çalışırız, asla pes etmez, savaşmaya devam ederiz. Her zaman karşı çıkanlar olacaktır. Ama pole pozisyonumuza hoş geldiniz, sizi gidi karşı çıkanlar!" dedi.