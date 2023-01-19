Steiner: "Bu kadar geride kaldıktan sonra 2022'yi kusursuz geçirmemiz zordu"

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2022 sezonu Haas'ın 2018'den bu yana geçirdiği en iyi sezondu ve şampiyonayı sekizinci sırada tamamlamayı başardılar.

Takım sezona çok iyi başladı ve puanların büyük bir kısmını bu bölümde aldılar. Ayrıca Kevin Magnussen, Sao Paulo'da takıma bir pole pozisyonu da getirdi.

Yine de Haas'ın yıl boyunca yaptığı pek çok hata, yanlış strateji veya sonucu doğrudan etkileyen kararlar vardı. Tüm bunlar olmasaydı, şampiyonada daha da yukarıda olabilirlerdi.

Haas patronu Gunther Steiner, durumun böyle olabileceğini kabul ediyor ancak birkaç yıl geride kaldıktan sonra, hemen en tepede yer almanın kolay olmadığının farkında.

GPFans.com'a yaptığı açıklamada Steiner, "İnişli çıkışlı bir yıldı."

"Giderek düştüğümüzü söyleyemeyiz çünkü yaz tatilinden hemen önce geri döndük ve yaz tatilinden sonra birkaç iyi yarış çıkardık."

Kevin Magnussen, Haas F1 Team, Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"2021'e kıyasla iyi bir ilerleme kaydettik. Ancak 'bu yıl her şeyden en iyi şekilde faydalandınız mı?' diye sorarsanız, 'kesinlikle hayır' derim."

"Yine de iki yıl geride olduğunuzda, yeniden bu konumda olmaya alışmanız gerekiyor."

"Bu garip bir şey çünkü plan yapıyorsunuz ve hata yapmamaya çalışıyorsunuz ama her şeyin doğal bir süreç haline gelmesi vakit alıyor."

"Yıla çok iyi başladık ve sonrasında belirli sebeplerle ivme kaybettik." dedi.

Haas için hayal kırıklığı yaratan şeylerden birisi de turuncu siyah bayrak gibi, kendileriyle ilgili alınan kararlar veya kendilerine verilen cezalardı.

Steiner, "İşin bu boyutu vardı. 15 yarışın ardından siyah-turuncu bayrağın artık kullanılmamasına karar verildi... Ayrıca birkaç kez strateji konusunda doğru şeyi yapmadık. Bazen de dalgalanmanın etkisiyle ayarlarda hata yaptık."

"Brezilya'daki sıralama turlarında yaptığımız iş mükemmeldi. Farklı olarak ne yapabilirdik? Hiçbir şey."

"Her zaman böyle olmalı ama bu mümkün değil." dedi.