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Formula 1 / Son dakika

Steiner: Brezilya GP, Haas'ın orta grubun en iyisi olabileceğini gösterdi

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Steiner: Brezilya GP, Haas'ın orta grubun en iyisi olabileceğini gösterdi
Ekleyen:
25 Kas 2019 19:29

Haas patronu Gutnher Steiner, araçlarının Melbourne versiyonun hâlâ çok hızlı olduğunu düşünüyor.

Amerikalı ekip sezona güçlü bir başlangıç yapmayı başardı ancak İspanya GP'ye getirilen ve çalışmayan güncellemeyle birlikte sorun yaşamaya başladı.

Sezonun büyük kısmını sorunları çözmeye çalışarak geçiren Haas, daha sonra aracını sezona başladığı orijinal aero pakete getirdi ve böyle kullanmaya başladı.

Ancak Brezilya GP'de iki araçla birden son bölüme kalmalarının ardından Steiner, eğer diğerleri kadar ilerleme kaydedebilselerdi, sezonlarının çok daha farklı olacağını düşünüyor.

Steiner, "İyi bir noktada yer alıyor olabilirdik. Ama kendimiz dışında suçlayacak kimsemiz yoktu. Gerektiği zaman sorunlara doğru ve yeterli tepkiyi veremedik."

"Bu yüzden sadece öğrenmemiz ve aynı yoldan tekrar geçememek gerekiyor. Bunu biliyorum ve umarım gelecek yıl, yine bu yıl yaptığımız kadar iyi başlayabiliriz. Ama daha sonra gelişmemiz gerekiyor."

"Eğer gelişebilseydik, tur başına yarım saniye kazanamazdık ama yarışta daha stabil olurduk. Bu şu anda eksik olduğumuz bir şey." dedi.

Haas bu yıl şampiyona dokuzunculuğuna geriledi. Oysa Toro Rosso ve McLaren bu yıl podyuma çıkmayı başardı.

Steiner, "Bu takımların podyuma çıkmasının iyi olduğunu düşünüyorum. Ama elbette onların değil bizim çıkmamız gerekiyor, bu biraz sinir bozucu. Onlara kızmıyorum. Şans yakaladılar ve fırsatlara sahip oldular. Biz olamadık. Kendimizden başka kimseyi suçlayamayız."

"Daha iyi bir iş yaptılar diye onları suçlayamayız. Aynada kendimize bakmalıyız. Diğerlerine değil, yaptıklarımıza bakmalıyız. Yaptıkları kadar iyi olmalıyız. Ama onların orada olmaması gerektiğini de söyleyemeyiz. Çünkü doğru olanı yaptılar. Başlangıçta bizim kadar iyi değillerdi ama bizi geçtiler. Yaptığımız şeyler doğru değildi. Kendimize karşı acı şekilde dürüst olmamız gerekiyor." dedi.

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Takımlar Haas F1 Team
Editör Jonathan Noble

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