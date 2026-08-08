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Formula 1

Steiner: "Bottas, Cadillac'ta motivasyon sorunu yaşıyor"

Günther Steiner, Valtteri Bottas'ın Cadillac'taki motivasyonunu sorgularken, takımın kadro değişikliğine gitmesi halinde Fin pilotun koltuğunu kaybedebileceğini öne sürdü.

Lydia Mee Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Valtteri Bottas, Cadillac

Cadillac, 2026'da Formula 1 gridine eski Mercedes pilotu Bottas ve eski Red Bull pilotu Sergio Perez'den oluşan deneyimli bir kadroyla katıldı.

İki pilot da sezonun ilk 11 yarışında henüz puan alamadılar ve şu an şampiyonada son iki sırada yer alıyorlar. 

Ancak puanları eşit olmasına rağmen Sergio Perez, tek tur performansında takım arkadaşının önünde bulunuyor. Meksikalı pilot, Grand Prix ve sprint sıralamaları birlikte değerlendirildiğinde Bottas'a karşı 9-6'lık bir üstünlüğe sahip.

Günther Steiner, 2026 sezonundaki performansı için Perez'e not olarak 'C' verirken, rekabetçi olmayan ve zaman zaman dayanıklılık sorunları yaşayan araca karşı gösterdiği çabayı övdü.

Steiner, Perez hakkında şunları söyledi: "Takım arkadaşından daha iyi iş çıkarıyor.
Ona not olarak C veriyorum. Çaba gösteriyor ama araç oldukça yavaş, bu konuda ne yapabilir ki?"

"Onları ortaya koydukları çabaya göre değerlendiriyorsunuz çünkü hiçbir şey yapamadığınız için hayal kırıklığına uğramak ve artık mücadele etmeyi bırakmak çok kolay.
Checo ve biraz da Valtteri'yi takdir etmek gerekiyor. Ellerindeki imkanlarla mücadele etmeye devam ediyorlar ve bunu yapmak kolay değil."

Buna karşılık Steiner, Bottas'a D notu vererek 10 Grand Prix zaferine sahip Fin pilotun motivasyon eksikliği yaşadığını savundu.

Steiner, Bottas hakkında şöyle konuştu: "Bence ona not olarak D vermemiz gerekiyor. Perez şu anda ondan daha iyi."

"Perez'in yapmaya çalıştığı şeyi Valtteri'nin biraz bıraktığını düşünüyorum. En azından dışarıdan böyle görünüyor."

Cadillac'ın Bottas'ın yerine başka bir pilot araması gerekip gerekmediği sorulan Steiner, takımın önceliğinin aracı geliştirmek olması gerektiğini söyledi. Ancak yönetimin pilot değişikliğine gitmeye karar vermesi halinde, 36 yaşındaki Bottas'ın değiştirilmesi en muhtemel isim olacağını kabul etti.

Steiner sözlerini şöyle tamamladı: "Bir pilotu değiştireceklerse, açıkçası Valtteri'yi değiştireceklerini düşünüyorum. Çünkü sonuçları yeterince iyi değil. Valtteri'nin farklı bir şey beklediğini düşünüyorum ama bunu değil."

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

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