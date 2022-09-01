Steiner: "Boş Haas koltuğunun talibi çok"

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Gelecek yıl için Haas'ta Kevin Magnussen'in kontratı bulunuyor ancak Mick Schumacher'in ne yapacağı belirsiz çünkü kontratı yıl sonunda bitecek ve görünüşe bakılırsa Alman pilot, Ferrari Sürücü Akademisi'nden de ayrılacak.

Alman pilotunun adı Alpine ile anılıyor ve Haas'a ilgi gösteren başka isimler olduğu açıkça görülüyor.

Haas F1 yöneticisi Gunther Steiner, gelecek yıl Kevin Magnussen için bir ortak seçerken acele etmelerine gerek olmadığını çünkü koltuğa çok sayıda ismin ilgi gösterdiğini söyledi.

Steiner, "Sürücülerle görüşmüyoruz değiliz ama şimdilik bekleyip neler olduğunu görme kararı aldık. Acele etmemiz için hiçbir sebep yok, Mick ile durumu takip ediyoruz ve ne olacağını göreceğiz."

"Acelemiz yok. Neden 2023 kadrosuna şimdi karar verelim ki? Bunu şimdi yaparsak, daha sonra pişman olacağımız kötü bir karara dönüşebilir. Sırf basın hızlı bir cevap istiyor diye işleri aceleye getirmeyeceğiz."

"Her şeyden önce takımın ilerlemesini istiyoruz.. Bu nasıl yapılabilir? Gerçekten hızlı bir pilotu mu yoksa her türlü sorunu çözebilecek, deneyimli bir ismi mi seçeceğiz? Dikkate alınması gereken pek çok farklı husus var ancak amaç Haas F1'in bir adım daha ileri gitmesi."

"Elbette takımımızdaki boş yer, Romain Grosjean ve Kevin Magnussen'le yollarımızı ayırdığımız 2020'dekinden çok daha cazip. O zamanlar onlara 'Çocuklar, gelecek yıl burada yarışmak istemezsiniz çünkü önümüzde zorlu bir sezon var.' diyen ilk kişi bendim. Ancak şimdi daha iyi bir aracımız var, yavaş yavaş ilerliyoruz ve şimdi Haas için yarışma fırsatı sürücüler için daha ilginç hale geldi. Bu açıdan talip çok."

"Neler yapabileceğimizi gösterdik, geçen yıl bir geçiş yılıydı ve her şeyi toparladık. Elbette yapılması gereken hâlâ çok iş var, ancak bir yıl öncesine göre daha iyi bir konumdayız."

Haas F1 şu anda takımlar şampiyonasında yedinci sırada yer alıyor ve bu yıl Kevin Magnussen'le sezonun ilk yarışında beşinci olmayı başardılar.

Kevin Magnussen, Haas VF-22, Esteban Ocon, Alpine A522, Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images