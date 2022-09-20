Steiner: "Birkaç yıl içerisinde zirvede mücadele edebiliriz"

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Haas F1, hayal kırıklığı yaratan birkaç sezonun ardından bu sezon nihayet performansını yükseltti ve orta gruba döndü.

Amerikan şirket, 2021'in başlarında odak noktasını, şu anda meyvelerini topladığı mevcut sezona kaydırdı.

Takım patronu Gunther Steiner artık çok mutlu ve takımının şampiyonada yedinci sırayı korumayı başarmasını umuyor. Ayrıca gelecek için büyük planları da var.

Steiner, Laola1'e verdiği demeçte, "Pandemi döneminde epey zorlandık çünkü hiçbir şey geliştirmedik ve bunu telafi etmek imkansızdı."

"2021 aracını geliştirmemeye karar verdik ve tüm kaynağımızı başından itibaren 2022 aracına kaydırdık. Bu zor bir süreçti çünkü 80 kişiyi COVID nedeniyle işten çıkarmak zorunda kaldı."

"2021'de bütçe limiti nedeniyle risk altında olan 30 Ferrari çalışanını takıma getirdik."

"Ayrıca temel grup geri döndü. Şimdi Maranello'da çalışan yaklaşık 100 çalışanımız var. Yeni araçla 2022 yapımını kısmen iyi yönettik."

"Şimdi iyi durumdayız. Üreticiler Şampiyonasında yedinci sırayı korumak istiyoruz. Orta grubun arkası çok yakın ve baktığınızda, AlphaTauri, Alfa Romeo ve Aston Martin ile sıkı bir rekabet var."

"Artık bizim tarafımızda büyük güncellemeler olmayacak çünkü artık 2023 aracı üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Takımda toplam kaç kişi olduğu sorusuna Steiner, "Banbury'de yaklaşık 80, Maranello'da 100 ve ABD'de Kannapolis'te yaklaşık 25 çalışanımız var." yanıtını verdi.

Son olarak gelecek hedefleriyle ilgili de şunları ekledi: "Umarım önümüzdeki sezon sıralamada bir veya iki pozisyon daha kazanabiliriz."

"Bütçe sınırının etkisini gerçek anlamda üç ila beş yıl sonra göreceğiz, o zaman takımların birbirine daha yakın olacağını göreceksiniz Şimdi finansal farklılıklar çok büyük."

"Her şey yolunda giderse birkaç yıl içerisinde ön bölümde savaşabiliriz. Her halükarda daha heyecanlı olacağını kesin olarak biliyoruz."