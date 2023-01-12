Steiner: "Bir takım, Hulkenberg ile her zaman 'bir adım ileri gider'"

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2022'nin ortalarında Formula 1 kariyerinin sona erdiğini kabul eden Hulkenberg, eski takım arkadaşı Jolyon Palmer'a bunu söylemişti. Ancak 35 yaşındaki pilot, Kevin Magnussen'in takım arkadaşı olarak 2023 sezonu için Haas'a katıldı.

Hulkenberg, Mick Schumacher'in yerini aldı. Schumacher, 43 startta yalnızca iki kez ilk ona girebilmişti.

Haas'ın takım yerine Schumacher'in daha iyi olmasına yardımcı olmak için daha fazla zaman harcadığını düşünen Steiner, 23 yaşındaki pilot ile yollarını ayırma kararı aldı.

Onun yerine Hulkenberg'i tercih eden Steiner, eski Renault pilotunun henüz bir F1 podyumu elde etmemiş olmasına rağmen takımların ileriye doğru adım atmasına 'her zaman' yardımcı olduğuna inanıyor.

Speedcafe'ye verdiği demeçte Steiner, “Açıkçası, Mick Schumacher kötü bir iş çıkarmış değil; sadece F1'de iki yıl yarıştı ve takımda hâlâ zayıf noktalarımız var."

“Her zaman, herkese daha iyi olmak için yardım etmemiz gerektiğini söyleyen ilk kişi benim. Ve eğer bir pilotun daha iyi olmasına yardım etmemiz gerekiyorsa, bu bir takım olarak daha iyi olmamız için neye ihtiyacımız olduğuna odaklanmamızı gerektirir."

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

“Bu yüzden deneyimli bir pilota ihtiyacımız olduğuna karar verdik."

“Tabii ki birkaç şey var: Nico'nun üç yıl boyunca tam zamanlı olarak yarışmadığını biliyorum, sadece bazı yarışlara katıldı."

"Ancak Nico Hulkenberg'in kariyerine baktığınızda, her zaman orta grup takımlarında yer aldı ve onlar her zaman bir adım öne çıktılar, çünkü bence takımı daha iyi hale getirmek için ne yapılması gerektiğini tam olarak biliyor."

“Bu deneyimden faydalanmak ve bunu, takımımızı daha iyi hale getirmek için kullanmak istiyoruz; orta sıralardayız ama orta sıraların üstünde olmak bir sonraki ana hedefimiz."

“Orta sıralarda yer aldıktan sonra podyuma çıkmak için her zaman bir sonraki adımı atmaya çalışabilirsiniz, bu yüzden adım adım ilerlememiz gerekiyor ama bence Nico Hulkenberg'in Kevin ile birlikte olması bu konuma daha hızlı ulaşmamıza yardımcı olacak." dedi.