Steiner: "Bir noktada aracın yanlış olduğunu kabul etmemiz gerek"

Amerikalı takım, bu yıl birçok yarışta beklentilerini boşa çıkaran lastiklerin fazla bozulması sorununa çözüm arıyor.

VF-23 aracı lastikler konusunda oldukça agresif görünüyor ve bu, yarışlarda lastik yönetimi söz konusu olduğunda pilotları biraz zorluyor.

Banbury fabrikasında sorunları tetikleyen şeyin ne olduğunu bulmaya yönelik çalışmalar devam ediyor, ancak Steiner bir anda bunu düzeltebilecek bir şey bulabileceklerinden emin değil.

Ekibin sorunların ne kadarını anladığı sorulduğunda Steiner şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse, sadece bir kısmını anlıyoruz. Aracı çok yüksek sıcaklıkta çalıştırıyoruz ama başka bir şey de olabilir."

Steiner, F1'de sorunları çözmenin her zaman uzun bir süreç olduğunu ve bir takımın basit bir değişiklik yapıp durumunun dramatik bir şekilde iyileşmeyeceğini söyledi.

"Her zaman bir şeyleri düzeltmeniz gerekir ama sonra bir sonraki sorunu bulursunuz. Yani 'Kutsal Kâse'ye ulaşana kadar asla bekleyemezsiniz."

Kevin Magnussen, Haas VF-23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23 Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

"Red Bull'un neden bu kadar hızlı olduğunu biliyorsam, biz neden aynısını yapmıyoruz? Çünkü oraya yavaş yavaş ulaşmanız gerekir ve herkes bunu yapar."

"Diğerlerinin bir sıçrama yapmamasını umarak yavaş yavaş düzeltirsiniz, böylece onlara yetişirsiniz. Lastiklerimizin çok ısındığını biliyoruz, ancak lastiklerimizde neden bu kadar büyük bir bozulma olduğuna dair başka bir ipucumuz yok."

Steiner, takımın aşması gereken en önemli engellerden birinin, lastik sorunlarını tetikleyen araç tasarımında bir sorun olduğunu kabul etmek olduğunu söyledi.

Haas takım patronu, "Açıkçası, diğerlerinin lastikleri farklı şekilde yönetebildiğini görüyorsanız, bir aşamada aracın yanlış olduğunu kabul etmeniz gerekir. Çünkü aynı lastiklere sahibiz."

"Eskiden jantlarımız da farklıydı ama şimdi herkeste aynı jantlar ve aynı lastikler var, dolayısıyla araçta bir sorun olmalı. Ve tabii ki kabul, daha iyiye gitmenin ilk adımıdır." dedi.