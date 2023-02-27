Steiner: "Binotto kendi ayakları üstünde durabilecek biri"

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Her ne kadar takım patronları çoğunlukla mesafeli bir ilişkiye sahip olsa da, Drive to Survive'ın son sezonu Steiner ve Binotto'nun oldukça iyi anlaştığını gösteriyor.

İkilinin dostluğu takımlar arasındaki işbirliğine de dayanıyor. Geçen yıl Haas ve Ferrari'nin ilişkilerinin iyileşmesinin ardından bu iki takımın ilişkilerine daha fazla odaklanılmıştı.

Geçen yıl İtalyan kırsalında birlikte araba kullanırken görüntülenen iki ismin arkadaşlığı bir süre sekteye uğrayabilir, nitekim Ferrari takım patronluğundan ayrılan ve 30 yıllık Ferrari macerasını sonlandıran Binotto bu sezon padokta yer almayacak.

Takımdan ayrıldıktan sonra 12 aylığına zorunlu izne çıkmayı kabul eden Binotto, bu nedenle henüz herhangi bir takımla anlaşmış değil; ancak ciddi deneyim sahibi olması nedeniyle takımlardan ve hatta sporun kendisinden teklifler alacağı kesin.

PlanetF1'e konuşan Steiner, "Bence Mattia oldukça iyi. Hafta başında onunla konuştum, kendi ayakları üzerinde durabileceğini düşünüyorum."

"Takımlar arasındaki ilişki de bu işin bir parçası. Bundan zevk aldığınızı söyleyemem ama bunun işin bir parçası olduğunu biliyorsunuz ve yapıyorsunuz."

"Çünkü bir kez olumsuz şeylerden zevk almaya başladığınızda, bence o zaman oldukça üzgün bir insan oluyorsunuz. En iyisini yapmak zorundasınız."