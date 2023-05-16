Steiner: "Ben düşündüğümü söylerim"

2019'dan bu yana Netflix'te yayınlanan Drive to Survive belgeseli, sadece Formula 1'in değil, padoktaki isimlerin de popülerliğini artırdı.

Haas takım patronu Günther Steiner da bunlardan biri.

ESPN'e verdiği bir röportajda Steiner, serinin ilk sezonundan bu yana hayatında meydana gelen değişikliklerden bahsetti.

Steiner, "Eskiden caddelerde bu kadar durdurulmazdım ama bunun dışında değişen bir şey yok."

"Açık konuşmak gerekirse hissettiğim tek fark bir yere giderken insanların sizi tanıması."

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team, on the grid Fotoğraf: Alexander Trienitz / Motorsport Images

"Böyle olmasını beklemiyordum ama böyle oldu ve buna alışmak zorundasınız. Bence taraftarlar bir şeyi seviyorsa, onlara bunu vermek zorundasınız. Artık onlarla konuşmayı reddetmek benim için daha zor çünkü programda gördükleri şeyi beğendikleri için bana geliyorlar."

"Bir yerde gittiğimde insanların ilgisi biraz daha güçlü oluyor, bu yüzden nereye gitmek istediğinizi seçmeniz gerekiyor. Örneğin, bazı restoranlar var ki yarış hafta sonlarında gidilecek en iyi yerler değil çünkü yalnız kalamıyorsunuz."

"İnsanlar elbette yüzüme bakarak benden etkilenmiyor. Ben ne düşünüyorsam onu söylüyorum ve bence tek mesele bu. Kendimi durduramadığımı söylemiyorum, sadece düşündüğümü söyleme hakkım var. Lafı dolandırmak zorunda da değilim, açık sözlü olmak en iyisi. Bu yıllar içinde edindiğim bir alışkanlık ve insanlar hoşlansa da hoşlanmasa da bunu yapıyorum."

"Kimseyi kırmak istemem, bunu asla yapmam. Tabii ki birilerinin söylediklerimden hoşlanmayabileceğini de biliyorum fakat sorun yok." dedi.