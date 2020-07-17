Steiner: "Belirsizlik bizde değil, Grosjean'da"

Perşembe günü kendi geleceği hakkında sorulduğunda Grosjean, Haas'ın gelecek planlarının belirsiz olduğunu söylemişti.

Geleceğiyle ilgili soruya yanıt veren Fransız pilot, "Burada çok fazla soru işareti var. Öncelikle şu gerçeğin açığa çıkması lazım: Haas gelecek sene burada olacak mı yoksa olmayacak mı? Tek soru işareti bu." demişti.

Şimdiye kadar hiçbir takım, bu sezonun ötesinde F1'de kalmalarını sağlayacak olan Concorde Anlaşmasını imzalamadı ve bundan ötürü takım sahibi Gene Haas, takımı kapatma ve sporu terk etme şansına sahip olacak.

Ancak Steiner, Grosjean’ın yorumlarından memnun olmadığını açıkça belirtti.

Grosjean'ın kullandığı “elephant in the room” yani "belirsizlik" sözüne atıfta bulunan Steiner, "Bence onun verdiği cevap yanlış bir cevaptı. Çünkü kendisinin neler yaptığı soruldu, ancak o, takım adına konuştu."

"Bana göre belirsizlik bizde değil, onda. Ne yapmak istediğimizi biliyoruz ve orada olalım veya olmayalım, yeni Concorde'u imzaladığımızda her şeye karar verilmiş olunacak."

"Her şey, bunun olması yolunda yolunda ilerliyor. Hâlâ burada bulunacağımız konusunda kendime güveniyorum. Bu yüzden belirsizlik takımda değil, onda olmalı." dedi.

Aston Martin'den ayrılacağı konuşulan Sergio Perez ve sponsorlarının adı Haas ile anlıyor.

Ancak Perşembe günü konuşan Steiner, Racing Point ile kalmaması durumunda Meksikalı sürücüyle anlaşacakları yönündeki haberler hakkında detay vermedi.

“Benim pozisyonumda her zaman yaptığım gibi herkesle konuşmaya ihtiyacım var. Çok fazla konuşma yapıyorum, pek çok insanla çok konuşuyorum ve önceki yıllarda eminim Checo ile de konuştum. Sonunda ben herkesle ve herhangi biriyle konuşuyorum."

“Checo'ya ve yaptıklarına saygı duyuyorum. Racing Point'teki durumunun ne olduğunu bilmiyorum ve şu anda devam eden bu spekülasyona daha fazla şey eklemek istemiyorum. Çünkü bu konuda hiçbir istihbarata sahip değilim."