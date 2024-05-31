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Formula 1 Monako GP

Steiner: “Bearman’ın yeni Verstappen olma şansı %50’’

Eski Haas takım patronu Guenther Steiner, eski takımının Ferrari’nin etkileyici yedek pilotunu dikkate alması gerektiğini düşününüyor.

Oliver Bearman, Haas F1 Team, is interviewed

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Nico Hulkenberg’in 2025 yılında Stake F1/Audi’ye katılmasıyla, gelecek sezon Haas’ta en az bir koltuk boş kalmış olacak.

Haas, Kevin Magnussen’a yeni bir sözleşme teklif etmemesi durumunda, Danimarkalı sürücünün yerine başka bir sürücü alınabilir.

Ferrari’nin müşterisi olan Haas’ta yer almak için yarışan isimlerden biri de gelecek sezon takımın favorisi Bearman, Haas F1 takımında olabileceği konuşuluyor.

Formula 2’de Prema için yarışmasına rağmen genç İngiliz sürücü, F1 2024 sezonun başında ilk F1 yarışını Suudi Arabistan Grand Prix’sinde gerçekleştirmişti.

Bearman, Carlos Sainz’in acil apandisit operasyonu geçirmek zorunda olmasından dolayı, üçüncü antrenmandan itibaren İspanyol pilotun yerine geçmişti.

Bearman, Suudi Arabistan GP’sinin sıralama turunda 11. sırada yer aldı ve Lewis Hamilton ve Lando Norris’in önünde yer alarak yarışı yedinci sırada bitirdi.

F2 sürücüsü Bearman, Steiner’ı etkileyen ilk rekabetçi F1 yarışı öncesinde, Haas adına birinci antrenmanda boy göstermişti. Steiner, Bearman ile sözleşme imzalamasının Haas için iyi bir karar olacağını söylüyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Erik Junius

The Red Flags podcast’inde konuşan Steiner, “Oliver Bearman’ın Haas için bir pilot olduğunu düşünüyorum.’’

“Bearman, tek bir F1 yarışı olsa bile, Ferrari’de iyi iş çıkardı ve bence Oliver kendisini tanıyor. Oliver’a ‘Yeni Max Verstappen’ demek için çok erken.’’ dedi.

Bearman’ın henüz 19 yaşında olup büyük bir yeteneğe sahip olmasına rağmen Steiner, 2025 yılı için Haas’ı bir seçenek olarak gören sürücülerin ‘iyi bir bekleme listesi’ olduğunu düşünüyor.

Birçok sürücünün sözleşmesi olmaması nedeniyle, özellikle Alpine F1 takımının sürücüleri Pierre Gasly ve Esteban Ocon’un yeni sözleşmelere ihtiyacı olduğu için, sürücü pazarında hareketin artması bekleniyor.

Ancak Steiner, Gasly ve Ocon’un finansal isteklerinin, özellikle Bearman gibi sürücülerin daha ucuz olduğu bir zamanda, Haas için çok mâliyetli olacağına inanıyor.

Steiner, Bearman’in bir sonraki büyük bir isim olma ihtimalinin bulunduğunu fakat Haas’ın aynı zamanda genç İngiliz sürücünün büyük bir isim olmama ihtimalinin de olduğunu kabul etmesi gerektiğini belirtti.

Haas’ın eski takım patronu Steiner, “Oliver büyük bir isim olabilir fakat bunun yüzde 50 olma olasılığı var. Oliver’ın büyük bir isim olacağından emin olamayabilirsiniz.’’

“İyi bir bekleme listesi olduğunu düşünüyorum. 2 Alpine sürücüsünün parasal açıdan taleplerinin Haas’ın sunabileceğinden daha yüksek olduğunu düşünsem de, iki Alpine pilotunun başka takımlara baktığını söyleyebilirim.’’ dedi.

Rümeysa Öztürk

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