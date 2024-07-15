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Formula 1 Macaristan GP

Steiner: "Bearman, Formula 1 için hazır"

Haas'ın eski takım patronu Günther Steiner, Oliver Berman'ın Formula 1'deki ilk yarışına hazır olduğunu ancak önünde zorlu bir görev olduğunu düşünüyor.

Ezel Tan
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Oliver Bearman, 2025 sezonunun başında Haas ile Formula 1'e adım atacak ve tam zamanlı olarak seride yarışacak.

Bu kararı değerlendiren Günther Steiner'a göre genç sürücü Formula 1 için zaten hazır.

Steiner şöyle konuştu: "Berman'ın iyi olacağını düşünüyorum. Son iki mükemmel çaylak - Norris ve Piastri, şu anda McLaren için başarıyla yarışıyorlar."

"Gerçek bir mücadelede görene kadar bir sürücünün ne kadar iyi olduğunu asla bilemezsiniz ama bence Oliver Formula 1 için hazır."

"Yedek pilot olarak ilk yarışına çıktığında iyi iş çıkardı ama çok iyi bir aracı sürüş yedinci bitirmek başka bir şey, orta grupta bir takımla yarışıp puan kazanmaya çalışmak başka bir şey. Bu daha zor bir görev."

"Onu hiçbir şekilde küçümsemek istemiyorum, benim için en önemli şey ilk yarışına çıktığında tek bir hata yapmamasıydı; çok sakin ve dikkatliydi. Geçen yıl antrenmanlarda da aynıydı. Asla ekstrem şeyler yapmadı."

"Antrenmandan önce böyle bir durumda yapılacak en kötü şeyin piste çıkıp aracı çarpmak olduğunu söyledim çünkü herkesin hatırlayacağı şey bu olacaktı."

"Bu da mükemmel şekilde işe yaradı."

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