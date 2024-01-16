Steiner: "Bazı patronlar F1'de yeni takım patronunun etkisini fazla büyütüyor"

Steiner, 2024 sezonu öncesinde Haas'tan ayrılmak durumunda kaldı ve bu da son yıllarda yapılan bir başka önemli takım patronluğu değişikliği oldu.

Öyle ki 2021 sonunda Aston Martin'in başına geçen Mike Krack, geride kalan iki yılın ardından griddeki en eski üçüncü F1 takım patronu konumuna geldi.

Krack'e yer açmak için Aston Martin'den ayrılan Otmar Szafnauer, 2022 için Alpine''e geçti ve 2023 sezonunun ortasında takımdan gönderildi. 2022'nin başında hem Ferrari hem de Williams'ın patronları değişti.

McLaren ve Sauber de yine aynı dönemde takım patronlarını değiştirdi. Son olarak Franz Tost, yerini Laurent Mekies'e bırakırken, Haas'ta da Steiner'ın yerini Ayao Komatsu aldı.

Bu tür takım patronu değişikliklerin sayısındaki artış, bir nevi futbolu andırıyor ve gride bakıldığında 5 yıldan fazladır takımın başında yer alan sadece iki isim var; Christian Horner ve Toto Wolff.

Futblda, takımın teknik direktörünün değişmesi genellikle sonuçlarda yükselişe yol açabilir - buna 'yeni teknik direktör atılımı' denir. Fakat araçların gelişimindeki uzun süreler göz önüne alındığında F1'de böyle bir dönüşümü gerçekleştirmek daha zor.

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team

Haas'tan ayrılan Steiner da neden son yıllarda takım patronu değişim oranının arttığı konusuna değindi.

Red Bull'dan Christian Horner (2005'ten beri) ve Mercedes'ten Toto Wolff'un (2014'ten beri) neden uzun süredir padokta kalan takım patronları olduğu sorusuna Steiner şu yanıtı verdi: "Mercedes'i çıkarın çünkü Toto, takımın %33'ünün sahibi - kendini kovamaz!"

Sonrasında şöyle devam etti: "Bence performans gösteremiyorsanız ya da sonuç alamıyorsanız, yapılacak en kolay şey takım patronunu değiştirmek."

"En iyi yol bu mu? Bilmiyorum ve kendim için üzülmeye de çalışmıyorum. Çünkü bence iyi bir dönem geçirdim. Fakat şu anda trend bu gibi görünüyor."

Steiner'a göre mevcut durum, bazı takım sahiplerinin yeni takım patronlarının etkisini fazla büyütmesinden kaynaklanıyor.

Steiner, "Mesela bu yıl Bahreyn açısından düşündüğümüzden, [bir yönetim değişikliğinin etkili olması için] oldukça geç bir tarihti."

"Artık bunu değiştiremezsiniz - orada olan oldu. Hasar oluştu."

"2026/2027 için planların ne olduğuna bakmanız lazım ve insanlar bunu duymak istemiyor. Çünkü her şey bir sonraki sonuçla ilgili."

"Birkaç oyuncuyu değiştirdiğinizde büyük fark yaratabileceğiniz futbol gibi değil."

"Formula 1'de bunu yapamazsınız. Formula 1'de bu anlayışın henüz yerleşmediğini düşünüyorum."

"Er ya da geç bu zihniyet gelecek. Çünkü insanlar ve takımların vizyonu değişmezse hiçbir şey değişmez."

"Artık mesele insanlar değil, vizyon ve sizin buna inanıp inanmamanız. Beklemek ve görmek zorundasınız." dedi.