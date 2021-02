Haas, baskılar karşısında Schumacher'i koruyacak

Haas, yeni sezon hazırlıklarına kaldığı yerden devam ediyor. Takım bu yılki araç üzerinde herhangi bir gelişim hakkı kullanmamayı tercih etti. Buna karşılık Ferrari'den gelen bazı güncellemeler olacak ve ayrıca kurallar gereği taban kısmında da değişiklikler olacak.

Takım, sezon boyunca hiçbir güncelleme yapmayacak ve bu da genç sürücüler Nikita Mazepin/Mick Schumacher'in işini zorlaştıracak.

F1-Insider.com'a konuşan Steiner, sözlerine çalışmalarını değerlendirerek başladı: "Şu anda İngiltere'deki fabrikaya uçmak mantıklı değil. Eğer oraya gidersem 14 gün karantinada kalmam gerekiyor ve bu bize yardımcı olmuyor."

"Hepsinden önemlisi COVID-19 durumu nedeniyle giriş kuralları her an değişebilir. Hiçbir şeyi düzgün planlayamazsınız. Yani mevcut kuralları hesap ederek oraya uçuyor olabilirsiniz ve yere indiğinizde her şey farklı olabilir."

"Her şeyi video konferans veya telefonla yoluyla görüşmeyi tercih ediyorum. Takımdaki herkesle temasım var. Elbette sürücülerle de."

“İki genç sürücümüz var ve her ikisi de yeteneklerini zaten kanıtladı. Onların çok genç olduğunu unutmamalıyız. Bu, hataları kabul etmeniz gerektiği anlamına gelir. Bu hatalardan dersler çıkarmalılar. Bizim için 2022 öncesi bir öğrenim yılıyla karşı karşıyayız."

"2022'de takımlar şampiyonasının ilk beşi arasına girmek istiyoruz. Bu yüzden artık rüzgar tünelinde önümüzdeki yılın aracına odaklanacağız. "

"Basının Mick'le ilgili beklentileri aşırı olacak çünkü kendisi rekortmen bir şampiyonun oğlu. Ancak babası kazandı diye Mick'in de yedi şampiyonluk kazanmasını bekleyemezsiniz."

"Önemli olduğu anlarda onu koruyacağım. Çünkü başaracağına inanıyorum. Sadece ona yeterli zamanı vermemiz gerekiyor. Bu Nikita Mazepin için de geçerli."