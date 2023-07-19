Steiner: "Başka bir takıma gitme fikri beni cezbetmiyor"

150 takıma ulaşmalarıyla spora 2016 yılında giren Haas'ın takım patronu Steiner, gride adım attıkları andan itibaren yaşadıkları inişli-çıkışlı sezonlar hakkında konuştu.

PlanetF1.com'a özel olarak konuşan Steiner, spora katıldıklarından bu yana kendileri için zirve olan performansın ilk yarışta puan almaları olduğunu düşünüyor.

"2016'da ilk yarışa hazır olarak çıkmak ve puan almak bizim için zirve noktasıydı. Geriye dönüp baktığımda, bunun ne kadar havalı olduğunu şimdi fark ediyorum, bunu daha önce pek çok kişinin yaptığını sanmıyorum."

"Gride ilk geldiğimizde bize inanmayan çok fazla insan vardı, ancak bunlar benim umurumda değildi ve ben sadece işimi yapmak istiyordum; böylece yanıldıklarını kanıtlayacaktım ve öyle de oldu."

"Artık pek çok insanın kopyaladığı bir iş modeline sahibiz."

"Geriye dönüp baktığımda, Avustralya'da iki araçla hiç hata yapmadan gridde yer aldık ve puan kazandık - bu oldukça harika."

Uzun vadede Haas takım patronu olarak kalmak isteyip istemediği sorulduğunda Steineri şu yanıtı verdi: "Bazı şeyler bitmişse bitmiştir ve sorun değildir. Hayatımda hiçbir zaman 'bir takımın takım patronu olmak istiyorum' diye bir nokta belirlemedim."

"Buraya kendi yolumla geldim ve kendi yolumla gideceğim. Artık bunu yapmak için hevesim ve isteğim kalmadığında duracağımı biliyorum."

"Yapmam gerekeni yaptım, her zaman sağlığımın bunu yapmama izin vereceğini umdum. Şu anki hedefim 2021'in ardından takımı yeniden inşa etmek ve istikrarı sağlamak."

The Haas logo on a hospitality unti Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Bir aşamada, takımdan ayrılsam dahi takımın bensiz devam edeceğini görmek istiyorum. Anlatmak istediğim bu, takımı benden sonra başka biri devralabilir, yönetebilir ve umarım benden daha iyi olur."

"Şu anda takım o aşamaya gelmiş durumda değil ama ben de takımdaki pozisyonumda mutluyum."

"Bence bu benim 'tutku projem'. Bu ekibi kurdum, bir yatırımcı buldum ve imkanım olmasına rağmen asla başka bir iş istemedim."

"Bu yapmak istediğim tek şeydi ve bir F1 takımı kurmak oldukça havalı bir şey. Bunu yapan çok fazla insan yok ve bu nedenle kendimi ekibime bağlı hissediyorum. İlk günden beri burada olan çok fazla insan var. Buradan başka bir takıma gitmek de beni cezbetmiyor. Gene Haas gerçekten iyi bir patron ve harika bir ilişkimiz var."

"O bana karşı sert ama ben de diğer insanlara karşı sertim. Yani kötü bir iş yaparsam bana söylemesinden korkmuyorum. Bana söylemesi gerektiğinden değil ama eğer farklı bir görüşü varsa benim için sorun değil. Bu konuda üzülmüyorum."

Alpine, Sauber'e Audi'nin gelmesi, Andretti'nin General Motors ile anlaşması gibi spora gelen büyük miktarda yatırım olması; aynı şekilde Haas'ın da bu tarz bir yatırıma ihtiyacı olup olmadığı düşüncelerine sebep oldu.

Steiner bu konuda, "Bence bu parayla ilgili değil, iş modeliyle ilgili."

"Eğer iş modelimizi sürdürmek ve birileriyle çalışmak istiyorsak, bu yatırımı yapmamıza gerek yok. Eğer bazı insanlar bu yatırımı yapmaları gerektiğini düşünüyorlarsa, benim için sorun yok. Ancak birden fazla iş modeli var - bu yeni iş modeliyle 2014'te ortaya koyduğumuz şeye geri döndük ve şu anda bunu korumak istiyoruz."

Mechanics work in the Haas garage Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Yani bu tarz bir yatırıma ihtiyacımız yok Bu sadece parayla ilgili değil ve Formula 1'de paranın bazen abartıldığını düşünüyorum - insanlar 100 milyon yatırım yaparsanız Mercedes'i yenebileceğinizi düşünüyor."

"Tesislerinize ve ekipmanlarınıza 100 milyon yatırım yapabilirsiniz ama yine de ekibe ihtiyacınız olur çünkü fark ekipteki kişilerde. Farklı iş modelleri yürütmek ekiple alakalı. Bence bunu yapmanın birden fazla yolu var ve biz bunu yapmak istediğimiz şekilde yapıyoruz." dedi.